На сегодняшний день актуальным вопросом является возмещение убытков, понесенных после затопления квартиры соседями. Пошагово рассмотрим необходимые действия для полного возмещения Вам морального и материального ущерба.

Начать надо с регистрации (фиксации) самого факта происшествия. Для этого сообщите в ЖЭК или ОСМД о необходимости составления акта о затоплении. Лучше всего явиться в ЖЭК или ОСМД лично и написать заявление на имя руководителя о том, что вас затопили, и вы требуете составить соответствующий акт. Заявление необходимо составить в двух экземплярах и потребовать указать на вашем, что один экземпляр был принят, а также проставить дату и данные принявшего, и произвести соответствующею его регистрацию.

Составленный акт подписывается членами комиссии, вами и виновником происшествия, либо ставится отметка, что виновный отказался ставить подпись. Необходимо пригласить свидетелей из числа соседей. Также соседи могут засвидетельствовать факт затопления и составить опись повреждений и испорченного имущества. Помимо этого необходимо зафиксировать все повреждения и ущерб на фото или видео. Если виновник происшествия даст согласие, зафиксируйте на фото или видео источник затопления в его квартире. А лучше всего после всей фиксации факта залива составить дефектный акт самого факта повреждений. Дефектный акт - это документ, который составляется после осмотра повреждений, имеющихся на объекте. Этот документ является определяющим.

Когда факт затопления надлежащим образом оформлен, необходимо определить сумму ущерба. Обратитесь к оценщику, который имеет соответствующую аккредитацию, внесенную в Единый реестр, и квалификационное свидетельство - именно его заключение будет иметь правой факт (вес) в суде. Помимо него стоит привлечь специалистов узкого профиля: менеджеров по продаже стройматериалов, работников строительных бригад и прочих экспертов, которые могут составить дополнительный дефектный акт, чем будут подтверждены ранее указанные повреждения, и сумма ущерба соответственно будет либо выше, либо ниже. Но так будет прослеживаться факт причинно-следственной связи, что поможет Вам в дальнейшем отстоять и защитить свои права в Суде.

Стоимость утраченного имущества может быть установлена с помощью чеков, квитанций, прайсов. Если ремонт производился по договору подряда – сам договор, сметы и акты приема-передачи также помогут определить сумму ущерба точнее. Можно пойти и обратным путем - нанять строительную бригаду, которая после осмотра помещения сможет составить смету требуемых ремонтных работ. Такая смета тоже сможет впоследствии служить доказательством в Суде.

Идеальным, но, к сожалению, редким вариантом возмещения ущерба является добровольное согласие виновного оплатить вам все понесенные убытки. Если таковое будет получено, зафиксируйте его в виде расписки, чтобы впоследствии он не смог передумать и отказаться платить. Также желательно зафиксировать письменно и само обращение к соседу в виде претензии. Для этого необходимо изложить свои требования и написать «В случае, если вы (Ф.И.О. лица, к которому предъявляются претензии), не возместите мне убытки в размере (сумма прописью обязательно), я буду вынужден обратиться в Суд». Соседа попросите расписаться и написать «С документом ознакомлен (его Ф.И.О.) и дата».

В случае отказа возмещать Вам ущерб добровольно, вы должны обратиться в Суд. Кроме того, вам будут вынуждены возместить моральный ущерб, издержки на адвоката и проведение экспертиз, оплатить госпошлину. Иногда такая стратегия приносит желаемый положительный результат.

Теоретически, если вы сделаете все так, как мы советуем, дело будет разрешено в вашу пользу, надо лишь написать исковое заявление. На практике же вы вряд ли выиграете дело самостоятельно: если виновный довел до суда, то он обязательно наймет для защиты адвоката (юриста). Учитывая, какие суммы ущерба ему грозят, помощь специалиста окупится.

Для рассмотрения дела в суде необходимо подать исковое заявление о возмещении ущерба вследствие затопления. К заявлению необходимо приложить акт о затоплении, акт оценки испорченного имущества, письменные показания свидетелей и прочие материалы, о которых мы писали выше. Кроме того, вы можете заявить ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы за счет ответчика или свой, а потраченные денежные средства отдельным ходатайством попросить Суд взыскать с ответчика.

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Директор Юридической Клиники аспирант кафедры гражданского процесса Павлова Юлия Сергеевна