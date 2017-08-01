 
Информация к новости
  • Просмотров: 73
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Возмещение убытков, понесенных после затопления квартиры соседями

Категория: Новости / Правовой ликбез


Возмещение убытков, понесенных после затопления квартиры соседями

На сегодняшний день актуальным вопросом является возмещение убытков, понесенных после затопления квартиры соседями. Пошагово рассмотрим необходимые действия для полного возмещения Вам морального и материального ущерба.

Начать надо с регистрации (фиксации) самого факта происшествия. Для этого сообщите в ЖЭК или ОСМД о необходимости составления акта о затоплении. Лучше всего явиться в ЖЭК или ОСМД лично и написать заявление на имя руководителя о том, что вас затопили, и вы требуете составить соответствующий акт. Заявление необходимо составить в двух экземплярах и потребовать указать на вашем, что один экземпляр был принят, а также проставить дату и данные принявшего, и произвести соответствующею его регистрацию.

Составленный акт подписывается членами комиссии, вами и виновником происшествия, либо ставится отметка, что виновный отказался ставить подпись. Необходимо пригласить свидетелей из числа соседей. Также соседи могут засвидетельствовать факт затопления и составить опись повреждений и испорченного имущества. Помимо этого необходимо зафиксировать все повреждения и ущерб на фото или видео. Если виновник происшествия даст согласие, зафиксируйте на фото или видео источник затопления в его квартире. А лучше всего после всей фиксации факта залива составить дефектный акт самого факта повреждений. Дефектный акт - это документ, который составляется после осмотра повреждений, имеющихся на объекте. Этот документ является определяющим.

Когда факт затопления надлежащим образом оформлен, необходимо определить сумму ущерба. Обратитесь к оценщику, который имеет соответствующую аккредитацию, внесенную в Единый реестр, и квалификационное свидетельство - именно его заключение будет иметь правой факт (вес) в суде. Помимо него стоит привлечь специалистов узкого профиля: менеджеров по продаже стройматериалов, работников строительных бригад и прочих экспертов, которые могут составить дополнительный дефектный акт, чем будут подтверждены ранее указанные повреждения, и сумма ущерба соответственно будет либо выше, либо ниже. Но так будет прослеживаться факт причинно-следственной связи, что поможет Вам в дальнейшем отстоять и защитить свои права в Суде.

Стоимость утраченного имущества может быть установлена с помощью чеков, квитанций, прайсов. Если ремонт производился по договору подряда – сам договор, сметы и акты приема-передачи также помогут определить сумму ущерба точнее. Можно пойти и обратным путем - нанять строительную бригаду, которая после осмотра помещения сможет составить смету требуемых ремонтных работ. Такая смета тоже сможет впоследствии служить доказательством в Суде.

Идеальным, но, к сожалению, редким вариантом возмещения ущерба является добровольное согласие виновного оплатить вам все понесенные убытки. Если таковое будет получено, зафиксируйте его в виде расписки, чтобы впоследствии он не смог передумать и отказаться платить. Также желательно зафиксировать письменно и само обращение к соседу в виде претензии. Для этого необходимо изложить свои требования и написать «В случае, если вы (Ф.И.О. лица, к которому предъявляются претензии), не возместите мне убытки в размере (сумма прописью обязательно), я буду вынужден обратиться в Суд». Соседа попросите расписаться и написать «С документом ознакомлен (его Ф.И.О.) и дата». 

В случае отказа возмещать Вам ущерб добровольно, вы должны обратиться в Суд. Кроме того, вам будут вынуждены возместить моральный ущерб, издержки на адвоката и проведение экспертиз, оплатить госпошлину. Иногда такая стратегия приносит желаемый положительный результат.

Теоретически, если вы сделаете все так, как мы советуем, дело будет разрешено в вашу пользу, надо лишь написать исковое заявление. На практике же вы вряд ли выиграете дело самостоятельно: если виновный довел до суда, то он обязательно наймет для защиты адвоката (юриста). Учитывая, какие суммы ущерба ему грозят, помощь специалиста окупится.

Для рассмотрения дела в суде необходимо подать исковое заявление о возмещении ущерба вследствие затопления. К заявлению необходимо приложить акт о затоплении, акт оценки испорченного имущества, письменные показания свидетелей и прочие материалы, о которых мы писали выше. Кроме того, вы можете заявить ходатайство о проведении строительно-технической экспертизы за счет ответчика или свой, а потраченные денежные средства отдельным ходатайством попросить Суд взыскать с ответчика.  

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье.

Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники аспирант кафедры гражданского процесса Павлова Юлия Сергеевна



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 