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В Україні вимагають обмежити показ турецьких серіалів — петиція

Категория: Новини / Культура та мистецтво

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Петиция №41/010118-26еп появилась на сайте Кабинета министров Украины. В ней — призыв ограничить трансляцию турецких телесериалов в Украине.

По мнению автора петиции Максима Реки, засилье иностранных сериалов в эфире приводит к уменьшению спроса на украинский кинопродукт, что негативно влияет на развитие отечественной киноиндустрии и культурного пространства.

"В условиях войны и необходимости укрепления национальной идентичности, важно создавать благоприятные условия для развития украинского медиапродукта, поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров. Денежные средства от рекламы и показа контента должны способствовать развитию национального культурного продукта", — подчеркивает создатель петиции.

Что предлагает петиция?

  • Установить квоты на показ украинского сериального контента в телеэфире.
  • Оказать дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов.
  • Ограничить долю иностранного сериального контента в телевещании.
  • Содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов.

Река считает, что такие меры будут способствовать развитию украинской культуры, поддержке национального производителя и укреплению информационного пространства Украины.

Несмотря на то, что петиция была опубликована на сайте еще 15 июня, спустя пять дней ее подписали пока что только семь человек. Чтобы обращение рассмотрели в правительстве, необходимо собрать 25 тысяч подписей. На это есть еще 87 дней.

Турецкие сериалы остаются весьма популярными среди украинских зрителей. Самые частые темы этих многосерийных мыльных опер — борьба за справедливость, счастье и любовь.

Среди самых рейтинговых сериалов производства Турции — "Великолепный век", "Королек — птичка певчая", "Постучись в мою дверь" и другие.

 




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