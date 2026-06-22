Ормузька протока відкрита для танкерів попри заяви Ірану про її блокування – Bloomberg

Три повністю завантажені супертанкери, пов’язані з Індією, знову з’явилися в Оманській затоці після спроби пройти через Ормузьку протоку наприкінці минулого тижня, свідчать дані відстеження суден, проаналізовані Bloomberg.

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За даними Bloomberg, танкери Desh Vibhor, Desh Vaibhav та Sanmar Herald були помічені в Оманській затоці та Аравійському морі в неділю після того, як востаннє передавали сигнали під час спроби перетнути Ормузьку протоку ввечері 20 червня.

Судна, які належать індійським компаніям або перевозять вантажі для Індії, сумарно транспортують близько 6 млн барелів нафти з Іраку та Кувейту. Яким саме маршрутом вони пройшли протоку, наразі невідомо. Bloomberg зазначає, що курс танкерів у бік острова Кешм може свідчити про використання маршруту, схваленого Тегераном.

Переміщення індійських суден відбувається на тлі зростання кількості танкерів, які продовжують проходити через Ормузьку протоку в обох напрямках. Це відбувається попри заяву Ірану від 21 червня про закриття протоки у відповідь на нібито порушення Ізраїлем режиму припинення вогню в Лівані.

Водночас Центральне командування США заявило, що судноплавство через протоку триває. За його даними, лише за добу через Ормузьку протоку пройшли 55 торговельних суден, які перевозили майже 17 млн барелів нафти на світові ринки.

Напередодні до протоки продовжували наближатися нові танкери. Зокрема, було зафіксовано три повністю завантажені супертанкери, які увійшли до протоки з боку Оману, після чого припинили передавати сигнали. Один із них перевозив 2 млн барелів саудівської нафти до Японії, інший – 2 млн барелів катарської нафти з невизначеним пунктом призначення.

Крім нафтових танкерів, у напрямку Перської затоки продовжили рух і газовози зі скрапленим природним газом.

Контекст

Ормузька протока зʼєднує Перську затоку з Оманською затокою та є ключовим маршрутом для експорту нафти з Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту, ОАЕ, Катару та Ірану. Через неї проходить близько пʼятої частини світового споживання нафти.

20 червня Іран заявив про закриття Ормузької протоки для транзиту суден у відповідь на нібито порушення Ізраїлем режиму припинення вогню в Лівані. Попри це Тегеран відправив делегацію до Швейцарії для переговорів зі США про довгострокову мирну угоду.

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