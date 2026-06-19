ОРГАН КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: музична подорож від Баха до сучасності

21 червня 2026 року, у неділю, о 18:00 поціновувачів органної музики запрошують на концерт «Орган крізь століття», який подарує слухачам унікальну можливість простежити розвиток органного мистецтва від епохи бароко до сучасної української музики.

За органом – відомий музикант Марко Новакович (Львів/Луцьк), виконавець, який майстерно поєднує академічні традиції та сучасне прочитання органного репертуару. Ведуча вечора – Крістіна Шумєєва.

Програма концерту охоплює шедеври великих майстрів бароко – Йоганна Себастьяна Баха, Йоганна Пахельбеля та Дітріха Букстехуде. Прозвучать величні хоральні фантазії, прелюдії, фуги та чакони, сповнені духовної глибини, драматизму й світла.

Особливого звучання концерту нададуть твори сучасних українських композиторів – Віктора Гончаренка та Юрія Шевченка, а завершить вечір авторська імпровізація на мелодію лютеранського хоралу «Ach wie nichtig, ach wie flüchtig» («Ах, як марно, ах, як швидкоплинно»), що стане музичним роздумом про вічність і минущість людського буття.

Концерт «Орган крізь століття» – це нагода почути, як голос органа, долаючи часові межі, поєднує духовну спадщину минулих епох із сучасним мистецьким осмисленням світу, відкриваючи слухачам невичерпну красу одного з найвеличніших музичних інструментів людства.