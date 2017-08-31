Участвующие в акции устрашения в одесском СИЗО получат уведомления о подозрении

Причем буквально на днях.

Такую информацию разместило в соцсетях заместитель Генпрокурора Евгений Енин. По его словам, «…в ближайшие дни сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы, причастных к преступлениям против личности, получат уведомление о подозрении».

Добавим, что по распоряжению Генпрокурора во все региональные и местные Прокуратуры экземпляры Стамбульского протокола – пособия по документированию и расследованию пыток и других проявлений жестокого обращения местах лишения свободы.

Напомним, что акция устрашения заключенных в одесском СИЗО была проведена после того, как один из заключенных изнасиловал и убил сотрудницу администрации следственного изолятора, после чего расчленил ее тело. При этом, что характерно, на сам факт этого зверства Генпрокуратура не отреагировала.