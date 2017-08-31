 
Информация к новости
  • Просмотров: 154
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Участвующие в акции устрашения в одесском СИЗО получат уведомления о подозрении

Категория: Новости


Участвующие в акции устрашения в одесском СИЗО получат уведомления о подозрении

Причем буквально на днях.

Такую информацию разместило в соцсетях заместитель Генпрокурора Евгений Енин. По его словам, «…в ближайшие дни сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы, причастных к преступлениям против личности, получат уведомление о подозрении».

Добавим, что по распоряжению Генпрокурора во все региональные и местные Прокуратуры экземпляры Стамбульского протокола – пособия по документированию и расследованию пыток и других проявлений жестокого обращения местах лишения свободы.

Напомним, что акция устрашения заключенных в одесском СИЗО была проведена после того, как один из заключенных изнасиловал и убил сотрудницу администрации следственного изолятора, после чего расчленил ее тело. При этом, что характерно, на сам факт этого зверства Генпрокуратура не отреагировала.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 