Более 7,1 тыс. субъектов хозяйствования вошли в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Количество включенных в перечень плательщиков уменьшилось на 2524 субъектов хозяйствования, но доля уплаченных ими налогов в сводный бюджет за 8 месяцев увеличилась на 2,78%.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

ГНС утвердила Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2025 года. В него включено 7 149 налогоплательщиков. Из них 3 634, или более 50 % находятся в Перечне еще с ноября 2024 года, говорится в сообщении.

В Перечень вошли 6 619 юридических лиц и 530 ФЛП, в том числе 58 физических лиц - предпринимателей на общей системе налогообложения и 472 плательщика единого налога III группы.

Количество включенных в Перечень плательщиков уменьшилось на 2524 субъектов хозяйствования (или на 26 %). Доля уплаченных ими налогов в сводный бюджет в январе - августе 2025 года увеличилась на 2,78 %, что составляет 13,26 % от общего объема налоговых платежей - 185,22 млрд гривен.

Налогоплательщикам, которые соответствуют одной из шести систем налогообложения, в Электронном кабинете в разделе "Критерии добровольного соблюдения законодательства" размещены показатели соответствия критериям и требованиям для включения налогоплательщика в перечень, отмечают в налоговой.

Напомним:

И.о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух сообщила, что мораторий на проведение проверок бизнеса - это не полный запрет, а ограничение. ГНС работает над усовершенствованием риск-ориентированного подхода к контролю и внимание сосредоточено на субъектах хозяйствования с высоким уровнем риска.

Ранее сообщалось, что налоговая обнаружила, что отдельные заведения питания показывают нереально низкие выручки. Как отмечают налоговики, некоторые хозяйственные объекты ресторанного хозяйства декларируют до 50 тысяч гривен в месяц.

После введения моратория только за август количество фактических проверок Государственной налоговой службой сократилось почти на треть с сохранением качества их результативности.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев этого года 2 318 действующих резидентов Дія Сити уплатили в сводный бюджет 19,5 млрд гривен. Сегодня в Реестре уже более 2,8 тыс. компаний, из которых 2,4 тыс. - действующие резиденты.

Ранее сообщалось, что одновременно в 20-ти регионах Украины открылись офисы налоговых консультантов, где гражданин "может получить совет, который сэкономит ему время, деньги и нервы".

Источник