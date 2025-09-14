Станет ли ударом по экономике Украины разрешение на выезд 18-22-летней молодежи за границу? Бизнес уже бьет тревогу из-за увольнения мужчин 18-22 лет, эксперты по миграции и трудоустройству приводят свои аргументы за право на свободное передвижение. Фокус выяснил, что будет дальше и следует ли рассчитывать на возвращение молодых украинцев.

В Украине молодые мужчины получили право на выезд за границу во время действия военного положения. Согласно Постановлению Кабмина № 1031, 18-22-летним ребятам разрешен выезд из страны. Поэтому молодежь активно пользуется своим правом и выезжает. По данным работодателей, это явление уже влияет на рынок труда, особенно на крупные розничные компании и бизнесы с высокой концентрацией молодых работников. Фокус спросил у экспертов, насколько критично явление с оттоком молодежи и есть ли шанс на ее возвращение.

Рынок труда и выезд за границу мужчин 18-22 лет: что происходит в Украине

По наблюдению экспертов по рынку труда в Украине и самих работодателей, больше всего испытывают отток молодых работников крупные компании в сфере розничной торговли. Это такие бизнесы, как Новая Почта, Foxtrot, Comfy, XRPO.

"В этих компаниях работает много молодых людей, и именно для них существуют специальные программы привлечения и обучения персонала", — отметила в разговоре с Фокусом эксперт по рынку труда, владелица консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько.

Основной причиной, почему эти компании испытывают наибольшее влияние, она называет легкий старт, ведь для позиций, на которые нанимают молодежь, не требуется дополнительное образование или специфические профессиональные навыки, а обучение происходит быстро.

"Поэтому, когда часть молодых людей выезжает за границу или ищет другие возможности, это заметно на фоне общего количества персонала — в некоторых компаниях даже до 3% и более", — добавляет эксперт.

Между тем сами представители бизнеса бьют тревогу и считают открытие границ для молодежи 18-22 лет несвоевременным и таким, что негативно скажется на экономике Украины.

"Теряем генофонд и рабочие руки. Это были лучшие сотрудники. Молодые и активные. Они генерировали бы ВВП страны в дальнейшем... А сейчас мы остались без кадров. Пострадают все сферы", — отмечает генеральный директор Prime Group Дмитрий Леушкин.

По его мнению, выезд ребят 18-22 лет, которые являются наиболее адаптивной и активной частью украинского общества, это удар для экономики страны, который она почувствует уже ближайшей зимой.

"Это кластер населения, который легче всего адаптируется, который живет открытыми границами и который родители благословили теперь уехать. Неужели это сложно? Открывать границы надо было только после окончания войны, и эти ребята бы не воевали, а создавали внутренний продукт, держали эту экономику, или то, что от нее осталось. Я очень возмущаюсь по этому поводу. Не из-за своего предприятия, хотя мы пострадали по кадрам. Реально — это удар по и так едва живой экономике, причем очень сильный, похожий на вынос энергетики "орками". Вот такой мы увидим эффект уже этой зимой", — отметил Леушкин.

Между тем президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что украинская молодежь не только получила возможность свободно выезжать за пределы страны, но и возвращаться, что поможет в итоге сдержать массовую эмиграцию.

"То, что молодежи дают возможность пользоваться неотъемлемым правом человека на свободу передвижения, приветствуется. Прежде всего потому, что фактически снят вопрос о мобилизации молодежи с 18 лет. Во-вторых, если в Украине был запрет выезда после 18-ти лет, решение за детей принимали их родители — вывозили их в возрасте 16-17 лет, а сейчас молодежь может принять самостоятельно более взвешенное решение: оставаться или возвращаться в Украину. А в-третьих, открытие границы будет влиять не только на молодежь в Украине, но и на тех людей, которые выехали. То есть, если раньше ребенок поступил в какой-то вуз за рубежом, он фактически не мог вернуться обратно в Украину. Так что это решение откроет возможности не только для выезда за границу, но и для возвращения в Украину", — уверен эксперт.





Кто выезжает из Украины осенью 2025 года

При отсутствии отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения границы гражданами Украины мужчин в возрасте 18-22 лет от Госпогранслужбы, говорить об ажиотаже или его отсутствии можно только по актуальной ситуации на границе, которую мониторят отдельные эксперты и СМИ. Молодые мужчины, которые ожидают в очередях на выезд, в основном говорят о краткосрочных поездках: посещение родственников в Польше, поездки на футбольные матчи, шопинг; речь идет также о туризме. Однако отдельные юноши едут в поисках заработка, в частности в Польшу, Нидерланды или Чехию.

"В субботу мы пересекали границу на Рава-Русской машиной, перед нами была очередь из 60 авто, в каждой — молодые ребята", — поделилась наблюдениями киевлянка Валентина Чурий.

По словам перевозчиков на пункте пропуска "Шегини", после разрешения количество желающих выехать возросло, однако пограничники, в частности, Львовщины отмечают: массового оттока молодежи не наблюдают.

Большинство опрошенных ребят отмечает, что намерены вернуться в Украину после короткой поездки: студенты хотят продолжить обучение дома, а другие говорят, что "дома — есть дома" и не видят себя за рубежом. В то же время есть и те, кто планирует работать в Европе и возвращаться только на праздники. Сами же ребята оценивают ситуацию "50 на 50": кто-то останется за границей, кто-то непременно вернется.

Пограничники прогнозируют спад пассажиропотока уже в конце сентября, когда завершится туристический сезон.

Удерживать людей нужно не запретами, закрытием границ, а созданием привлекательной картинки будущего. Потому что именно она и влияет на их желание оставаться или выезжать

Эксперты же считают, что без статистики по выезду и возвращению мужчин 18-22 лет говорить о массовости миграции рано.

"Пока у нас нет достойных оценок от Госпогранслужбы, все остальное — это оценочные суждения, когда кто-то говорит, что ажиотаж, а кто-то говорит "нет", мол, ничего страшного не происходит. К тому же, а что считать большим объемом? Это выезд десяти ребят, или тысячи? На эти оценочные суждения я бы пока не обращал внимания. Но если мы страна свободных людей, то удерживать их нужно не запретами, закрытием границ, а созданием привлекательной картинки будущего. Потому что именно она и влияет на желание людей оставаться или выезжать", — прокомментировал ситуацию Фокусу Воскобойник.





Миграция продолжается, или как вернуть молодежь в Украину

По информации работодателей и экспертов рынка труда, больше всего из Украины выезжают люди, которые не имеют специальной профессиональной подготовки и ищут быстрый заработок или новый опыт за рубежом.

По словам Натальи Слинько, такие секторы труда, требующие профессиональной подготовки или специальных знаний (например, финансы или промышленность), пока не испытывают критического оттока кадров. Люди, которые инвестировали время в обучение и развитие, менее склонны покидать страну из-за краткосрочных возможностей, потому что это означает потерю собственных инвестиций в знания и карьеру.

По мнению эксперта по рынку труда, хотя для бизнеса этот краткосрочный отток создает трудности (приходится быстро искать новых работников, особенно если одновременно увольняется несколько человек), однако в долгосрочной перспективе это может иметь положительный эффект для экономики. Молодежь, которая выезжает, приобретает опыт, возвращается, и тогда страна получает более квалифицированных работников, которые уже ориентированы на международные стандарты и готовы развивать локальный бизнес.

Однако под большим вопросом — сколько молодых мужчин и когда вернется в Украину. Поэтому эксперты подчеркивают важность конкурентоспособных условий для возвращения мигрантов.

"Бизнесу придется привлекать на эти места других людей, а это трудно, особенно в моменте, когда, уже какой-то участок работы оголен. Однако для страны в целом в долгосрочной перспективе это будет влиять на то, что люди смогут возвращаться тогда, когда они поймут, что не все так хорошо за рубежом, как они себе представляли в своих планах. Да, какая-то доля молодежи там действительно останется. Кто-то найдет себя там — будет работать, строить свою жизнь", — добавила Наталья Слинько.

Кроме того, отток молодежи может улучшить условия старта для тех, кто остался. Если на рынке труда меньше кандидатов, компании будут вынуждены предлагать лучшие условия труда, обучение и развитие, что повысит конкурентность и мотивацию молодых работников.

Эксперты отмечают, что удержать молодежь административными методами невозможно. Поэтому следует создать привлекательное будущее для нее, а именно конкурентные зарплаты, реальные возможности для профессионального развития, стабильную социальную инфраструктуру (жилье, образование, медицина, транспорт).

"Рано или поздно, война закончится и границы откроются. И чем дольше мы держим людей в стране, тем больше их выедет после открытия границ", — отметил Воскобойник.

Он также назвал четыре фактора, которые будут влиять на возвращение людей в Украину, а именно безопасность, наличие жилья, высокооплачиваемая работа, социальная инфраструктура.

"Наличие работы — не как физического процесса, а как средство зарабатывания денег... Давайте посмотрим на уровень зарплат в Украине и за рубежом. Если в нашей стране минимальная зарплата составляет 8 000 грн, то в Польше — 50 000 грн, а в Германии — 110 000-120 000 грн. Средняя заработная плата в Украине — около 500 долларов, в Польше приближается к 1200 долларов, в Германии — до 3 500 евро. Поэтому наши люди просто считают — где они смогут заработать больше денег при том, что цены на продукты питания, одежду и т.д. не сильно отличаются", — заметил Василий Воскобойник.





