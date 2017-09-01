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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Киеве у четырёхлетнего ребёнка диагностировали дифтерит, противодифтерийной сыворотки нет

Категория: Новости

В Киеве у четырёхлетнего ребёнка диагностировали дифтерит, противодифтерийной сыворотки нет

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк сообщил на своей странице в Facebook, что в Киеве 4-летний ребёнок заболел дифтерией, противодифтерийной сыворотки нет.

«Случилось то, о чём предупреждали, — случай дифтерии. Мальчик, 4 годика, в инфекционной больнице. Сейчас состояние средней тяжести, но ухудшается. Единственный выход — противодифтерийная сыворотка. Призываю всех как можно быстрее оказать содействие в поиске сыворотки. От этого зависит жизнь мальчика», — сообщил в субботу Виктор Сердюк.

«Сыворотки нет. Ребёнку ввели иммуноглобулин, но он в десятки раз слабее сыворотки. Сейчас подействовало. Но сыворотка всё равно нужна», — подчеркнул Виктор Сердюк в разговоре с изданием ZAXID.NET.

Ситуация, по его словам, осложняется ещё и тем, что родители больного ребенка сейчас находятся в Турции, а мальчик остался с бабушкой.

В 2017 году это первый случай в Украине заболевания дифтерией среди детей. Но медики опасаются, что он может быть не последним, учитывая низкий уровень вакцинации против этой болезни из-за невежества родителей.



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