Дерзкий план использования иммобилизованных активов России для выдачи Украине кредита в размере 140 миллиардов евро сдерживается лидерами ЕС. Каковы причины?

Европейский союз спешно ищет способы поддержать финансы Украины, поскольку войне не видно конца, а расходы растут.

Срочность ситуации возросла после того, как администрация Трампа дала понять, что именно Европа будет оплачивать счета за безопасность континента.

В условиях, когда США отступают, европейцы обдумывают дерзкий план использования иммобилизованных активов России для предоставления Украине репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро, который поможет покрыть финансовые и военные потребности страны в 2026 и 2027 годах.

Но этот план наталкивается на препятствия. Бельгия, где хранятся активы, на этой неделе во время саммита ЕС затормозила его реализацию, сославшись на юридические последствия и угрозу ответных мер со стороны России. Тем не менее европейцы ясно дают понять, что они - и их налогоплательщики - не хотят платить за разрушения, причиненные Россией, поэтому альтернативы практически нет.

Они согласны с тем_, что делать._ Теперь им нужно знать_, как_.

Вот что нужно должны знать о репарационном кредите.

Как все началось

В первую неделю полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года ЕС вместе со своими союзниками по G7 применил беспрецедентные санкции против Кремля.

Среди них было решение об иммобилизации активов российского Центрального банка, хранящихся на Западе, чтобы лишить Москву возможности финансировать войну.

Для ЕС это означало 210 миллиардов евро экономического и политического влияния на Россию, поскольку большая часть активов хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Брюсселе. Активы Euroclear приносят правительству Бельгии, которое управляет Euroclear, ежегодную прибыль в размере от 2,5 до 3 миллиардов евро. И именно оно сейчас находится в центре переговоров.

В прошлом году, после нескольких месяцев внутренних дебатов, ЕС начал использовать экстраординарные доходы для поддержки финансовых и военных нужд Украины. Затем эти усилия были объединены в более крупный кредит G7 в размере 45 миллиардов евро, который должен быть полностью погашен за счет полученных доходов.

Поскольку Россия не проявляет желания участвовать в конструктивных мирных переговорах, европейцы поняли, что кредитной линии G7 скоро окажется недостаточно.

Необходимо что-то большее.

Что именно представляет собой репарационный кредит?

Срочная необходимость найти решение заставила Европейскую комиссию присмотреться к Euroclear. Активы, первоначально хранившиеся в виде облигаций, превратились в денежный пул на сумму около 175 миллиардов евро, и в ближайшем будущем ожидается поступление еще 10 миллиардов евро.

Согласно предварительному плану, Euroclear переведет наличные средства в Комиссию, которая затем выдаст Украине кредит на 140 млрд евро от имени союза. Оставшиеся 45 миллиардов евро пойдут на покрытие кредита G7, так как на них больше не будет распространяться действие "ветровой прибыли".

Кредит в размере 140 миллиардов евро будет предоставляться Киеву постепенными траншами и при соблюдении определенных условий. Например, в отношении закупаемых вооружений будет действовать принцип "сделано в Европе".

Украине будет предложено погасить кредит только после того, как Россия прекратит свою агрессивную войну и согласится компенсировать причиненный ущерб. Отсюда и название "репарационный кредит". После этого Комиссия выплатит Euroclear, а Euroclear выплатит России, завершая круг. Комиссия настаивает на том, что это не конфискация.

С политической точки зрения кредит также полезен, поскольку он обеспечит надежную и устойчивую линию поддержки Киеву, избавив при этом государства-члены от необходимости платить из своего кармана.

Репарационный кредит. Euronews.

Почему Бельгия является главным препятствием?

План, который все еще находится на ранних стадиях, вывел Бельгию на передний план политических дебатов как местонахождение Euroclear, где хранятся активы.

У Бельгии давний инвестиционный договор с Россией, который предусматривает арбитраж в случае возникновения споров между сторонами. Бельгия опасается, что в тот самый момент, когда денежные средства покинут Euroclear, Москва начнет агрессивные ответные действия, чтобы вернуть 140 миллиардов евро и потребовать крупную компенсацию. А это приведет к международным судебным разбирательствам.

Другая серьезная проблема заключается в том, что санкции ЕС, которые требуют единогласия, могут быть сняты до того, как Москва выплатит репарации, и, таким образом, весь кредит будет аннулирован.

Именно поэтому премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает на необходимости обеспечить "полную взаимность" рисков и надежные гарантии со стороны всех стран-членов.

Теоретически каждая страна-член должна получить свою долю от 140 миллиардов евро пропорционально своему размеру. Бюджет ЕС может быть привлечен позже в качестве дополнительной поддержки.

"Если вы возьмете деньги у моей страны, если все пойдет не так, я не смогу и, конечно, не захочу через неделю выплатить 140 миллиардов евро", - сказал де Вевер после саммита ЕС в четверг, который завершился без твердого соглашения по этому вопросу.

"Поэтому я хотел бы представить, что все, кто действительно за это решение, действительно хочет, чтобы это произошло, также готовы, хотят и могут дать гарантии, чтобы я мог спокойно спать по ночам, зная, что если все пойдет не так, как надо, то солидарность обеспечит (уверенность), что деньги действительно есть", - добавил он.





"На этот вопрос не было получено ответа, вызвавшего цунами энтузиазма за столом".





А как же ЕЦБ?

Кредит на репарации также пролил свет на Европейский центральный банк, главного гаранта финансовой и денежной стабильности в еврозоне.

Его президент Кристин Лагард ранее критиковала любые шаги, которые могут быть расценены как прямая конфискация суверенных активов страны, что незаконно с точки зрения международного права и может повредить международной репутации еврозоны. В своем нынешнем формате кредит не считается прямой конфискацией, поскольку Россия сможет вернуть активы, если согласится выплатить репарации, что практически невозможно.

По словам дипломатов и чиновников, знакомых с ходом обсуждения, Лагард не возражала против этого плана и высказала мнение, что идея репарационного кредита вполне осуществима, но необходима дальнейшая техническая работа. Лагард рекомендовала ЕС не двигаться вперед в одиночку с беспрецедентным проектом, а привлечь других союзников по G7, таких как Великобритания, Канада и Япония, которые владеют меньшими долями российских суверенных активов.

Де Вевер потребовал полной прозрачности для определения местонахождения всех активов в Европе.

"Самый жирный цыпленок находится в Бельгии, но вокруг есть и другие цыплята. В еврозоне есть и другие страны с иммобилизованными активами. Их шесть", - сказал он.





"Ни одна из них никогда не предоставляла прозрачности в отношении того, сколько у них денег. Нет прозрачности в отношении прибыли от этих денег, нет прозрачности в отношении налоговых поступлений от этих денег", - добавил он, не называя стран.





Комиссия основывает свой план исключительно на 185 миллиардах евро, хранящихся в Euroclear, хотя ранее заявляла, что в блоке хранится около 210 миллиардов евро.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. AP Photo

Что говорят другие страны?

Публично страны-члены ЕС выразили понимание и сочувствие Бельгии.

"Я бы использовал тот же аргумент, если бы активы находились в Германии. Сегодня мы сделали шаг вперед, который не следует воспринимать как должное, - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по окончании саммита. - Мы сделаем все возможное, чтобы двигаться дальше".

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что все страны-члены "должны нести общий риск, а не только Бельгия в одиночку". (Венгрия говорила, что не будет участвовать в саммите).

В частном порядке дипломаты говорят, что существует предел того, на что может рассчитывать Бельгия.

Идея компенсации бельгийским компаниям, которые все еще работают в России, если Кремль решит в ответ конфисковать их активы, не рассматривается.

Недавняя попытка Австрии выплатить компенсации Raiffeisen Bank International (RBI), у которого есть успешная дочерняя компания в России, за судебное поражение в размере 2,1 миллиарда евро оказалась спорнойи не нашла поддержки у остальных стран-членов.

Кроме того, это еще и политика.

Де Вевер застрял на непростых переговорах по бюджету, и его многопартийной коалиции приходится балансировать на тонкой грани. Это заставляет задуматься о том, что премьер-министр, возможно, не так уж обеспокоен, как кажется в прессе, но стремится извлечь выгоду из жесткой игры, чтобы заработать очки на внутреннем рынке.

В конце концов в Брюсселе каждый лидер выступает перед двумя аудиториями: своими европейскими коллегами и избирателями. Чтобы прорыв состоялся, он должен выглядеть сложным.

Есть ли альтернативы?

Лидеры поручили Европейской комиссии изучить "варианты" удовлетворения растущих финансовых и военных потребностей Киева в течение следующих двух-трех лет.

Эта формулировка оставляет дверь открытой для альтернатив.

Один из них - выход стран-членов на рынки и самостоятельное привлечение средств, не затрагивая российские активы. Так было сделано в 2023 году, когда был создан Фонд для Украины, обеспечивший Киеву 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.

Хотя бельгийский премьер не исключил такой возможности, отвечая на вопрос журналистов, другим европейским странам с крупной задолженностью будет сложно пойти по этому пути.

Если при выделении кредитов будет учитываться их размер, под ударом окажутся такие страны, как Франция и Италия. Это создает проблему для президента Эммануэля Макрона, который ведет сложные бюджетные переговоры, а также для Джорджи Мелони, учитывая долговую нагрузку ее страны.

"Сегодняшнее обсуждение не похоронило предложение Комиссии. Оно просто дало возможность поднять технические вопросы, которые необходимо решить. И мы знаем об этих технических вопросах", - сказал Макрон.

Теперь мяч находится на поле Еврокомиссии, точнее - в суде. Ожидается, что исполнительная власть, которая попала под огонь из-за того, что представила досье без широких консультаций, активизирует двусторонние контакты с Бельгией и снимет все остающиеся вопросы.

"Есть моменты, которые необходимо прояснить и глубоко проанализировать, - заявила председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен, обозначив решимость двигаться вперед. - Другими словами, мы договорились о том, что именно, то есть о репарационном займе, и нам нужно поработать над тем, как это сделать, как сделать это возможным (и) каков наилучший вариант для продвижения вперед".

Обновленное предложение должно быть представлено до следующего саммита в декабре, который рассматривается дипломатами как решающий момент для принятия решения до нового года.

Президент Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что Украине понадобятся деньги в 2026 году, предпочтительно в "самом начале года".

"Я не знаю, возможно ли это, - признался он. Не все зависит от нас. Это политическое решение".









Источник