Наркотики и боеприпасы выявлены в рядовом хостеле в Одесской области

По информации областной Прокуратуры, в ходе проведения спецоперации в хостеле Южного обнаружены наркотики и оборудование для их изготовления. По имеющейся информации, речь идет о наркотическом средстве каннабис.

Кроме того, в соседней комнате были обнаружены патроны. Относятся ли они к категории боевых или нет, установит экспертиза.

Отметим, что по результатам обыска уже возбуждены уголовное производство сразу по двум статьям- -263 и 309 УК Украины – незаконное хранение и изготовление наркотических средств и незаконное оборот оружия и боеприпасов.