 
Информация к новости
  • Просмотров: 189
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Наркотики и боеприпасы выявлены в рядовом хостеле в Одесской области

Категория: Новости


По информации областной Прокуратуры, в ходе проведения спецоперации в хостеле Южного обнаружены наркотики и оборудование для их изготовления. По имеющейся информации, речь идет о наркотическом средстве каннабис.

Кроме того, в соседней комнате были обнаружены патроны. Относятся ли они к категории боевых  или нет, установит экспертиза.

Отметим, что по результатам обыска уже возбуждены уголовное производство сразу по двум статьям- -263 и 309 УК Украины – незаконное хранение и изготовление наркотических средств и незаконное оборот оружия и боеприпасов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 