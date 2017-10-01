Несмотря на официальное начало отопительного сезона, тепло в домах одесситов станет еще не скоро

Такую перспективу обрисовал в ходе встречи с журналистами заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Агуца.

По его словам, «…распоряжение о начале отопительного сезона мэр подписал 18 октября. В связи с этим мы подготовили котельные к подаче теплоносителя и уже в ближайшие дни начнем подавать тепло в социальные объекты!»

Затем, по его слова, подойдет очередь домов ОМСД и ЖСК, где установлены приборы учета и откуда поступят соответствующие заявки.

А вот когда дело дойдет до коммунальных домов, в которых проживает большинство населения города, чиновник не сообщил даже приблизительно.

По его словам, «согласно действующим правилам, тепло в дома подается после того, как среднесуточная температура в течение трех дней составляет мене 8 градусов. Теперь же, средняя температура воздуха составляет более 12 градусов.