За девять месяцев нынешнего года Одессу посетили 2,2 миллиона туристов. Это уже на сто тысяч больше, чем за весь прошлый год.

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

По ее словам, до конца года планируется довести этот показатель до 2,5 миллионов. «Ведь Одесса стала городом круглогодичного туризма!»- подчеркнула чиновник.

Впрочем. По ее мнению, на результаты могут негативно повлиять деятельность т.н. «активистов», которые своими действиями наносят ущерб туристическому имиджу Одессы. «Так, в отеле «Континенталь» уже жалуются, что в связи с тем, что происходит у Прокуратуры, оттуда выезжают туристы!»- сообщила Татьяна Маркова.

По ее убеждению, «…хулиганство с демократией не имеет ничего общего!»