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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

За девять месяцев нынешнего года Одессу посетили 2,2 миллиона туристов

Категория: Новости


За девять месяцев нынешнего года Одессу посетили 2,2 миллиона туристов

За девять месяцев нынешнего года Одессу посетили 2,2 миллиона туристов. Это уже на сто тысяч больше, чем за весь прошлый год.

Такие данные привела в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

По ее словам, до конца года планируется довести этот показатель до 2,5 миллионов. «Ведь Одесса стала городом круглогодичного туризма!»- подчеркнула чиновник.

Впрочем. По ее мнению, на результаты могут негативно повлиять деятельность т.н. «активистов», которые своими действиями наносят ущерб туристическому имиджу Одессы. «Так, в отеле «Континенталь» уже жалуются, что в связи с тем, что происходит у Прокуратуры, оттуда выезжают туристы!»- сообщила Татьяна Маркова.

По ее убеждению, «…хулиганство с демократией не имеет ничего общего!»



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