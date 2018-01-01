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  • Дата: Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03

Теперь и на Молдаванку можно водить туристов

Категория: Новости / История и культура


Теперь и на Молдаванку можно водить туристов

Завершилась реконструкция участка Косвенной улицы от Александра Кутузакия (Ленинградской) до Раскидайловской. Его стилизовали под старину.

На улице установили копии бельгийских столбов начала прошлого века, дополненные декоративными кронштейнами с фонарями. Проезжую часть и тротуары сделали с применением технологии Pressbeton, оформив под брусчатку. Кроме того, здесь поменяли все коммуникации, а значит, минимум лет 15 ремонт этому участку Косвенной не понадобится.

«Мы хотим создать здесь уголок старой Молдаванки — такой, какая она была в начале прошлого века. Молдаванка большая, но места, куда можно было бы водить туристов, фотографироваться по сути нет. Очень уж все запущено. Вот мы и решили привести хотя бы одну улицу в божеский вид», — говорит представитель «Инкора» Сергей Данилко.

Галерея

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Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
Теперь и на Молдаванку можно водить туристов
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