Дефолт подкрался незаметно

Помню, как в 2014 году все мы, исполненные пылких романтических надежд, совершенно глухие к противоположным информационным сигналам, наивно мечтали, что Украина, используя широко распропагандированные преимущества зоны свободной торговли с ЕС, осуществит в следующий год-два быстрые и эффективные структурные реформы, и, по мановению волшебной палочки, «золотой ключик» для достижения высоких темпов экономического роста будет у нас в кармане. Но за прошедшие четыре года мы так и не увидели ни быстрых, ни эффективных реформ, а проще сказать, вообще никаких (не будем же мы относить к оным попытки придать законодательный статус разного рода технологиям «освоения» денег иностранных доноров, которые власть и нарекает реформами).

Любая бабушка, горбатящаяся на своих грядках или возле своих коров-кормилиц, знает из телевизора, что транш МВФ, ради «омриянного» получения которого наша власть готова, как раз плюнуть, отдать и землю под бабкиной грядкой, и лес, который на ней растёт, – имеет право быть использован не для повышения бабкиной пенсии или улучшения её лечения, а токмо для отдачи уже существующих у Украины долгов, то есть – перекредитования. Проще говоря, нашей бабушке от транша МВФ ни тепло, ни холодно! Для чего же правительство из года в год неуклонно наращивает долги, перенося расплату за своё неэффективное управление со своей головы на плечи ни в чём неповинных будущих поколений?

Почему украинская власть вновь «лето красное пропела»

По сообщению Национального банка Украины (НБУ), в 2018-2020 годах Украине необходимо вернуть 16 млрд. долл., что немногим менее нынешних валютных резервов НБУ, размер которых, по состоянию на декабрь прошлого года, составил 18,9 млрд. долл. Таким образом, даже элементарное сопоставление размера резервов НБУ и долговых обязательств Украины говорит о том, что страна находится на грани дефолта.

Украинская власть, как ленивая и легкомысленная стрекоза из басни Крылова, которая «лето красное пропела» и не успела даже оглянуться, как опять, который уже раз подряд, дефолт «подкрался незаметно».

И, как водится, выход из создавшегося положения у Украины простой:

привлечь иностранные инвестиции, изменить торговый баланс и нарастить резервы НБУ; привлечь ещё новые кредиты и за их счет рассчитаться со старыми долгами (чем и пытаются безуспешно заниматься украинские власти на протяжении последних лет); объявить дефолт или очередную реструктуризацию (технический дефолт).

Для осуществления первого варианта у нас не осталось времени. Да и откуда взяться иностранным инвестициям в экономику насквозь коррумпированной страны? Думаю, любой из моих дорогих читателей и сам бы, по своей охоте, не доверил бы свои средства нашему государству или его банковской системе. Скольких украинских граждан они уже обманули, не возвращая трудовые сбережения в обанкротившихся банках или «отжимая» только-только становящееся на ноги маленькое дело! А уж ушлый иностранный инвестор за версту может определить, есть ли в стране так называемый инвестиционный климат, то есть, говоря по-простому, сможет ли он получить прибыль с каждого вложенного в экономику этой страны доллара или какого-либо актива. Вот почему динамика прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ужасает – в 2017 году объем ПИИ не превысил 1,5 млрд. долл. В то же время, вывод только дивидендов за границу иностранными компаниями составил в прошлом году 1,8 млрд долл.

Реструктуризация имени Яресько: отдай последнее, чтобы не умереть совсем

Внешний долг то по сравнению с 2013-м годом вырос с 28 млрд долл. до 38,5 млрд долл., то есть более чем на 10 млрд долл., а с учетом списания части задолженности в соответствии с условиями реструктуризации – на все 13 млрд долл.

Что же такое эта реструктуризация «имени Яресько», за которую бывшего министра финансов из США Наталью Яресько даже наградили орденом Княгини Ольги второй степени? В соответствии с условиями реструктуризации, понятно почему одобренными внешними кредиторами, которые затем не менее ожидаемо были утверждены парламентом, Украина за списание части нашего долга в размере немногим более 3 млрд. долл. и за согласие увеличить сроки погашения основной части долга предоставила внешним кредиторам так называемый «дериватив» или инструмент восстановления стоимости (VRI).

Суть его заключается в том, что в случае роста нашей экономики выше 3% в год, мы должны будем заплатить владельцам наших долговых бумаг 15% от суммы роста ВВП, если рост будет 3-4%, и уже 40% от величины прироста ВВП, если ВВП вырастет свыше 4%. И так в течение 20 лет, в период с 2021 по 2040 год. Минимальные выплаты по данному VRI предусмотрены лишь на период с 2021 по 2025 годы – не более 1% ВВП, а далее – всё жёстко по условиям договора. Подобные выплаты мы должны начать после того, как наше ВВП достигнет отметки в 125 млрд. долл.

Предлагаю моим дорогим читателям немного пофантазировать и представить, что к власти в Украине пришли честные и ответственные реформаторы. Упорно работая изо дня в день и во всём себе отказывая наравне с народом, им удастся довести ВВП Украины до 500 млрд долл., то есть расти на 7% в валюте, начиная с 2021 года. Нетрудно подсчитать, что в таком случае по условиям реструктуризации нашей стране придется заплатить иностранным инвесторам бонус за рост в размере более 28 млрд. долл. Как вам такой размен: за 3 млрд. долл. списанных долгов в 2015 году – 28 млрд. долл. компенсации? Думаю, теперь вы осознали суть проблемы – развиваться быстрыми темпами при таких обязательствах не получится: выплаты внешним кредиторам «за рост» будут существенно уменьшать темпы этого самого роста.

Таким образом, ближайшие 20 лет Украине придется не только выплачивать внешние долги, но, если она начнёт развиваться, оплачивать кредиторам своё право «расти». Проблема внешнего долга нашей страны заключена не в его величине, а в жёстком календаре выплат (особенно в период 2018-2020 гг.), где невыплата или просрочка выплаты – равносильны техническому дефолту.

Как сказать дефолту «до свидания!»?

Большинство жителей Исландии на референдуме отказались выплачивать значительную часть своих долгов внешним кредиторам и приняли новую социальную конституцию, разработанную обычными делегатами от народа. Сегодня Исландия – процветающее, социально ориентированное государство, где общество воспринимает себя как единый организм, а средства производства и недра национализированы. Но Исландия – очень маленькое государство, шутка сказать, но все референдумы, все законодательные инициативы, в том числе и разработка последней социально-ориентированной конституции, голосуются в соцсетях в Интернете.

Такой же стратегии противостояния драконовским кредитам международных финансовых институтов последние годы придерживается Греция. И несмотря на тот факт, что греки на нескольких референдумах стабильно голосуют за отказ от выплаты долгов, и за отказ сотрудничать с мировыми финансовыми структурами, и даже шантажируют выйти из ЕС или еврозоны, соскочить с «иглы» кредитной зависимости у них не получается – слишком долго греческие власти пренебрегали собственным потенциалом развития, лениво перекредитовываясь и преступно наращивая из года в год долги.

В этом плане мы, конечно же, очень похожи на Грецию.

Пусть за долги заплатят те, кто их наращивал

Неправительственная организация Tax Justice Network оценила размер капитала, выведенного из страны за период с 1991 по 2011 год, в 165,2 млрд долл. Сейчас эта сумма превышает 200 млрд. долл. На взгляд многих экономистов и финансовых аналитиков – неплохой вариант для кредиторов: Украина отказывается с 2019 года погашать свои обязательства и платить им за рост, но разрешает конфисковать в пользу владельцев наших долгов все незаконно выведенные из страны капиталы, признав их как средства, добытые преступным путем. И ничего, что мы обменяем 49 млрд. долл. государственного долга на 200 млрд. долл. украденных у народа средств – надо воспринимать это как синицу в руках. Ведь как показывает практика, даже средства, выведенные заграницу, вернуть очень проблематично, практически нереально, даже если они признаны добытыми преступным путём. Вспомните деньги Лазаренко, например.

Соответствующее мировое соглашение с кредиторами можно скрепить решением Лондонского Королевского суда. Найти эти незаконные активы будет достаточно просто известному по раскрытию схем выведения средств на оффшорные счета в нашем НБУ детективному агентству Kroll, ему для этого понадобится не более одного года. Неплохая, мне кажется, идея для обеспечения роста страны по нестандартному, но зато – справедливому сценарию развития.