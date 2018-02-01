Рыбы семейства осетровых по праву считаются самыми ценными и вкусными, как их не потерять?

Как спасли русского осетра

Жители Причерноморья веками считали русского осетра непременным блюдом в своем меню. Ведь на Украине эта рыба водилась в большом множестве в Черном море. А отлавливали ее в большинстве случаев весной, когда осетр шел на нерест в пресноводные реки. Тогда осетра вылавливали для заготовки впрок, но самое главное, чтобы запастись деликатесной черной икрой. И, должен сказать, что такая рыбалка продолжалась до середины пятидесятых годов прошлого века. Это тогда, когда осетр свободно проходил по Днепру до Запорожской ГЭС. На пути от Черного моря, с нарастанием температуры речной воды осетры постепенно откладывали свою икру, обеспечивая жизнь многомиллионному потомству. Ведь взрослая самка откладывает до миллиона икринок, каждая из которых имеет свойство приклеиваться к каменисто – галечному дну. А через 4 – 6 дней личинки с питательными мешочком постепенно начинают скатываться вниз по реке, теряя свои питательные запасы и переходя к самостоятельному кормлению живыми мелкими особями. Так личинки превращаются в сеголеток, а затем, повзрослев, уходят в Черное море, чтобы достигнуть полового возраста и обязательно вернуться к тому месту, где остер родился.

Такой беспрерывный цикл продолжался веками, и казалось, что ему ничто не угрожает. Да так оно и должно было быть, ибо так установила равновесие природа для всего живого на Земле. И так оно могло продолжаться еще многие века, не вмешайся в этот природный цикл человек, построивший в 1956 году на Днепре Каховскую ГЭС, чем перегородил путь для нереста всем проходным рыбам. Я помню те годы, когда на пути нереста проходных рыб выросла плотина. Сюда по-прежнему весной на нерест устремлялись миллионы рыб, а деваться им было некуда. И тогда у плотины образовывались кипящие от рыбы буруны. Рыба искала место для нереста, а путь оказался перекрытым. Оказавшись без места для нереста, рыба вынуждена была откладывать созревшую икру даже на ветки деревьев и кустов, что свисали в воду. Но нередко было так, что в икринках еще не зародилась жизнь, а ГЭС начинала резко сбрасывать воду из водохранилища, отчего внизу плотины уровень воды значительно снижался и ветки с висящими на них гирляндами икры оказывались над поверхностью воды и икра гибла. Это было жуткое зрелище. То была настоящая экологическая катастрофа.

Такое положение в низовье Днепра сразу же начинало сказываться на рыбных запасах в этом регионе. Произошло нарушение природного равновесия, когда воспроизводство рыбы не восполняло вылов рыбы в водоемах нижнего Днепра. Особо сложная обстановка сложилась с поголовьем осетровых рыб, и в первую очередь русского осетра. Площадь его естественного нереста значительно сократилась, и промысловый вылов его был запрещен. Ихтиологи забили тревогу, чтобы спасти осетра в Черном море. Неизвестно, как бы сложилась судьба русского осетра и его сородичей в Украине, если бы не настойчивость и пробивная сила тогдашнего начальника Херсонской рыбинспекции Степана Артющика. Он добился от правительства, чтобы строители ГЭС, которые нанесли большой ущерб рыбным запасам страны, начали финансировать строительство заводов по искусственному воспроизводству рыб, в том числе и осетровых. Хотя тогда было немало скептиков, которые утверждали, что в строительство осетрового завода мы вложим миллионы, а выращенного здесь осетра будут вылавливать турецкие, болгарские и другие рыбаки. Но Артющик настоял на своем. По его инициативе было начато строительство нескольких рыбзаводов и Днепровского осетрового завода на территории Белозерского района Херсонской области.

Так, в 1984 году в низовье Днепра вошла в строй первая очередь осетрового завода мощностью 2,5 миллиона двухлетних молодей осетровых в год, а затем ввели вторую его очередь, что увеличило его мощность до 4 миллионов штук. Так инициатива херсонских рыбоводов способствовала значительному увеличению поголовья осетровых в нашей стране. Да, херсонских осетров вылавливают и в других странах, но немало его стало и у наших берегов Черного моря. К тому же по закону генетики взрослые осетры обязательно возвращаются на свою родину – в Днепр.

Необходимо зарыблять осетровыми внутренние водоемы

Русский осетр, севрюга и белуга – это те виды осетровых, которые рождаются в пресной воде, а живут в соленой. Поэтому, выращенные на производственно – экспериментальном Днепровским осетровом заводе имени академика С.Т. Артющика, естественно, после выпуска двухлеток в низовье Днепра, постепенно скатываются в Черное море. Здесь они

растут до половозрелого периода, а затем только направляются снова в Днепр. За годы взросления, а живет осетр до 60 лет и может весить 120 килограмм, естественно, часть их попадет в чужие сети вместе с дорогостоящей икрой. Но что поделаешь, такой закон природы. Хотя и жаль своих питомцев.

А можно ли выращивать осетровых так, чтобы они вырастали у нас и затем пополняли отечественный продовольственный баланс? Да, можно, если начать выращивание таких видов осетровых, которые рождаются и взрослеют только в пресной воде. А это значит, что необходимо больше уделить внимание именно пресноводным осетровым видам. К таким особям относится стерлядь, которую за ее особый вкус и ценную черную икру еще называют «царской рыбой»

Среди осетровых стерлядь самая маленькая. Ее размер составляет 40 – 60 см., весит до 2 килограмм, но встречаются экземпляры весом 6 – 7 кг, а иногда и 16 кг. и достигает 2,5 – 5 метра. Живет стерлядь до 30 лет. А вот белуга является самой крупной из семейства осетровых, которая тоже водится в наших водах. Взрослая особь достигает 10 метров и весит 3 тонны, а живет она до ста лет. Это хищная рыба, тогда как стерлядь кормится в основном личинками комаров, бокоплавами и ручейниками. Крупные особи питаются моллюсками, пиявками.

Чем привлекательна стерлядь для ихтиологов? Это относительно скороспелая рыба среди семейства осетровых, которая рано достигает половой зрелости, самцы впервые нерестятся в возрасте 4 – 5 лет, а самки – 7 – 8 лет. Плодовитость до 16 – 20 тысяч икринок. Нерестится в мае, обычно на быстрой воде рек. Икра у них очень клейкая, которую самки откладывают на каменисто-галечный грунт. И уже через 4 – 5 дней завершается ее развитие.

Взрослые особи осенью, в сентябре собираются на глубоких участках рек (ямах), где зимуют, находясь в малоподвижном состоянии, не питаясь. В закрытых водоемах стерлядь значительно быстрее растет, так как улучшается кормовая база, но ухудшаются условия их воспроизводства. Дело в том, что для нереста стерляди нужны открытые водоемы с хорошей проточностью воды. Вот почему в Херсоне стерлядь уже много лет выращивают искусственным путем и двухлетнюю молодь выпускают в Днепр.

– Мы уже восьмой год выращиваем стерлядь,– говорит директор Днепровского осетрового завода имени С.Т. Артющика Виталий Плугатарев. – За это время вырастили более 8 миллионов ее особей, мы считаем этот вид более перспективным, нежели осетра и севрюгу. Ведь «царская рыба» из Днепра никуда не уплывает, а вот осетр, севрюга и белуга кормятся в Черном море, где становятся добычей браконьеров многих стран. На море трудно взять под контроль обширное пространство. У нас накоплен опыт по разведению стерляди, которую мы выпускаем в Днепр и уже есть крупные особи, выращенные в Днепре. В 2010 – 2011 годах мы впервые выпустили стерлядь в Киевское водохранилище. Сейчас она подросла и нередко попадается в сети местных рыбаков. В 2018 году намечаем выпуск полутора миллионов стерляди. Из них по 50 тысяч особей собираемся выпустить в Каховское и Киевское водохранилища.

Первый опыт херсонских ихтиологов по зарыблению пресноводными особями осетровых даст возможность значительно увеличить промышленный вылов этой ценой рыбы.

Американский абориген прижился в Украине

Еще при жизни Степана Артющика мне несколько раз пришлось бывать на Днепровском осетровом заводе. Каждый раз мне показывали что-то новое в работе завода. Однажды мне показали новосела здешних нагульных прудов – веслоноса, у которого нос равен одной трети длины туловища. Это действительно удивительная, странная по виду рыбка с устрашающим носом-веслом, которому она и обязана своим прозвищем, а на самом деле это очень спокойное безобидное существо. Ее родина – США, где она чаще всего встречается в реке Миссисипи и ее притоках Огайо, Миссури и других реках, впадающих в Мексиканский залив. Степан Трофимович Артющик завез эту рыбу в надежде размножить ее и зарыблять пресноводные водоемы Украины. Неизвестно почему, но в последние годы дирекции осетрового завода экологи запретили ее выращивать. А вот некоторые украинские ценители деликатесной рыбы успешно ее выращивают, и она имеет производственную ценность. А ценить веслоноса есть за что. Он нормально развивается даже в прудовых водоемах и спокойно соседствует с карпом, толстолобом и белым амуром. При этом обладает теми же ценными качествами, что все осетровые. Его высокая энергетическая ценность мяса сравнима с белужьей, деликатесная черная икра ни в чем не уступает осетровой. У него отсутствует чешуя и мелкие кости, высокий ( более 60%) выход мяса. Все это позволяет считать веслоноса одной их самых ценных пресноводных рыб.

Эти преимущества делают веслоноса и самым перспективным в разведении осетровых видов в Украине. К тому же у нас большие потенциальные возможности его разведения в связи с наличием значительных площадей пресноводных водоемов, и возможность искусственного воспроизводства в условиях репродукционных комплексов крупных прудовых хозяйств, и более высокий уровень приспособляемости веслоноса по сравнению с другими осетровыми.

В ценности веслоноса уже убедились многие предприятия Украины. Его выращивают не только в Херсоне, но и в Одесской, Черкасской областях, хозяйствах западной Украины. Самым крупным товаропроизводителем веслоноса является ОАО «Черкассырыбхоз», где его культивируют уже более восьми лет. Продуктивностью довольны. Вот только его внешний вид нередко отпугивает покупателей. Но кто хотя бы раз попробовал его мясо, не говоря о черной икре, тот становится его настоящим ценителем.

Веслонос – единственный вид осетрообразных, питающихся планктоном, при этом плоское его рыло играет роль навеса у тела. Плавает он с открытым ртом, отцеживая воду через щетинки жабр. Поэтому для него вполне приемлема кормовая база закрытых водоемов. Для их выращивания пригодны пруды площадью 0,5 – 0,8 гектаров с средней глубиной 1,5 метра. Но пруды должны быть с небольшим количеством ила и растительности.

Для веслоноса не требуются особые условия содержания, он нормально развивается в тех же прудах, которые обустроены для других видов товарной рыбы. Товарный веслонос в возрасте 2-3 лет достигает массы 2,2 – 5,3 килограмма. В среднем с 1 гектара прудов получают около 100 кг товарного веслоноса средней массой 2 кг. Если рыба не достигла 2 кг, ее оставляют на третий год выращивания.

Американского аборигена успешно разводят и выращивают и в Прикарпатском Хотымерском сельскохозяйственном рыбном хозяйстве. Как утверждает ихтиолог хозяйства Богдан Гузяк, здешние климатические водные условия позволяют нормальному развитию этой ценной рыбы, и достигает она здесь веса более 70 кг., размера до 2 метров. Задача хозяйства – не только самим наращивать производство мяса рыбы, но и довести производственные мощности для выращивания не менее 10 миллионов личинок в сезон. Это позволит полностью обеспечить зарыбление водоемов не только Ивано – Франковской, но и других четырех областей Западной Украины. В настоящее время Прикарпатское хозяйство планирует заселить веслоносом горные реки, что создаст условия для его размножения в природных условиях проточной воды.

Хочется надеяться, что украинские ихтиологи при поддержке государства в ближайшие годы смогут значительно увеличить производство мяса осетровых рыб.