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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Масштабные учения правоохранителей в Одессе прошли успешно

Категория: Новости


Масштабные учения правоохранителей в Одессе прошли успешно

  Руководство ГУНП осталось довольно действиями правоохранителей, принимавших участие в задержании участников условного нападения на инкассаторов.

По легенде, накануне в центре города четверо условных преступников совершили нападение на автомобиль инкассаторов. Одного ранили, а другого взяли в заложники. После чего забаррикадировались в здании и вступили в перестрелку со спецподразделениями. В результате условные преступники были успешно задержаны, а условный заложник- освобожден.

Отметим, что по имеющейся информации, решающую роль в задержании «банды» прияли бойцы спецподразделения «Корд».



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