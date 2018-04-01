Масштабные учения правоохранителей в Одессе прошли успешно

Руководство ГУНП осталось довольно действиями правоохранителей, принимавших участие в задержании участников условного нападения на инкассаторов.

По легенде, накануне в центре города четверо условных преступников совершили нападение на автомобиль инкассаторов. Одного ранили, а другого взяли в заложники. После чего забаррикадировались в здании и вступили в перестрелку со спецподразделениями. В результате условные преступники были успешно задержаны, а условный заложник- освобожден.

Отметим, что по имеющейся информации, решающую роль в задержании «банды» прияли бойцы спецподразделения «Корд».