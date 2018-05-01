Над Одесской киностудией нависла возможность приватизации

Государственный пакет акций Одесской киностудии может уйти с молотка: вопрос об отмене запрета его приватизации будет рассмотрен уже 16 мая.

В 2005 году Одесская киностудия была реорганизована в акционерное общество, 50% + 1 акция которого остаются в собственности государства, а 50% — 1 акция принадлежат ООО «Новая киностудия». Последнее контролируется зарегистрированной в Лондоне фирмой «Синема Лав ЛТД». Собственник последнего не известен, да и вряд ли в учредительных документах указан реальный владелец предприятия. Однако известно, что в начале 2017 года Одесскую киностудию возглавил генеральный директор группы компаний «1+1» Александр Ткаченко, которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Но речь идёт как раз о судьбе остающегося в собственности государства контрольного пакета акций киностудии. В 2011 году Верховная Рада приняла закон, запрещающий продавать, закладывать или иным образом отчуждать у государства эти акции. На протяжении последних 8 лет этот закон служил гарантией того, что контрольный пакет акции киностудии не будет продан. Теперь же ситуация может измениться: Верховная Рада рассматривает законопроект, предусматривающий прекращение действия этого закона.

Интересно, что намерения отменить «охранный» закон попытались тщательно замаскировать: отменить его предлагают не прямо, а косвенно, поместив соответствующие нормы в законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с вступлением в силу закона о государственной поддержке кинематографии». Среди прочего закон «О государственной поддержке кинематографии» предусматривает создание при органах местного самоуправления неких «кинокомиссий», которые должны способствовать популяризации возможных мест для киносъёмок в различных населённых пунктах. Вот с целью детализации того, как должны быть устроены эти «кинокомиссии» и как они должны работать, и принимается (как сказано в пояснительной записке) вышеуказанный законопроект.

А в самом конце законопроекта содержится неожиданная норма, что вместе с принятием этого законопроекта утрачивает силу пресловутый закон о запрете приватизации госпакета акций Одесской киностудии.

Иными словами, голосуя за «кинокомиссии», парламентарии могут «случайно» проголосовать и за приватизацию Одесской киностудии!

Авторами законопроекта выступила группа депутатов от БПП, «Народного фронта», «Самопомичи» и «Батькивщины». Профильный комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рассмотрит его уже 16 мая, а в случае одобрения комиссией он будет направлен на рассмотрение Верховной Рады в целом.