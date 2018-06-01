Изменились правила прописки: как теперь будет происходить регистрация места жительства?

В Украине регистрация места проживания остается довольно усложненной, хотя является одной из самых популярных административных услуг. Офис реформ административных услуг создал законопроект о замене прописки на специальную регистрацию, которая будет осуществляться на основе декларативного или демографического принципа.

Человеку, который снялся с регистрации по прежнему месту жительства, дается месяц (30 календарных дней) на то, чтобы зарегистрироваться по новому адресу. Ранее этот срок составлял всего 10 дней. Прописка оформляется в день предоставления лицом всех необходимых документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской из предыдущего места жительства.

При подаче документов на прописку или выписку из квартиры через центр предоставления административных услуг, представителя соцслужб, ЖЭКа, ОСМД или управляющего многоквартирного дома, датой регистрации места проживания является день получения органом регистрации соответствующих документов. Таким образом, сроки оформления прописки отличаются от установленных законом, но как правило, не превышают 30 дней.

Обладателям паспортов в виде ID-карт информация о месте проживания вносится на электронный чип, встроенный в документ. Замена ID-паспортов в связи с изменением прописки не производится. В паспорта старого образца (книжечка) сведения о выписке и прописке ставят в виде штампа.

Регистрация места проживания взрослых и детей старше 14 лет

Порядок регистрации места проживания в Украине предусматривает личное обращение в орган регистрации или ЦПАУ. Поскольку ребенок, достигший 14 лет, может самостоятельно выбирать себе место жительства, при подаче документов на прописку его присутствие обязательно.

При возникновении обстоятельств, препятствующих самостоятельному обращению в органы регистрации для оформления прописки, регистрация по месту жительства может быть проведена по обращению законного представителя (родители, опекуны) или представителя по доверенности.

Какие документы нужны для прописки в 2018 году?

Согласно пункту 18 «Правил регистрации места жительства» для получения прописки необходимо подать следующий пакет документов:

– заявление о регистрации места проживания;

– квитанцию об уплате административного сбора;

– военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или находятся на воинском учете);

– заявление о снятии с регистрации места проживания (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской из предыдущего адреса);

– документ, в который вносятся сведения о месте жительства (паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца и т.д.);

– документы, подтверждающие право лица на проживание в квартире, доме. Это могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы. В случае если таких документов нет, регистрация может осуществляться только с согласия собственника жилья (если владельцев несколько – с согласия всех собственников).

При регистрации согласия собственника нужно его присутствие при подаче заявления. Также он должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность и право собственности на жилье, в которое осуществляется прописка.

Регистрация места проживания детей младше 14 лет

Процедура прописки малолетних детей аналогична процессу регистрации места проживания совершеннолетних граждан, однако имеет ряд юридических особенностей. В частности, прописка ребенка до 14 лет может быть осуществлена ​​исключительно по месту регистрации одного из родителей. При этом согласие собственника жилья для этого не требуется.

В случае, если отец и мать малыша прописаны по разным адресам, место проживания ребенка регистрируется вместе с одним из них с письменного согласия другого родителя. Разрешение папы (мамы) на прописку детей в квартиру или дом второго родителя не требуется, если место проживания детей определено соответствующим решением суда или решением органа опеки.

Что касается регистрации места проживания новорожденного ребенка, то родителям на выполнение этой формальности дается три месяца со дня рождения ребенка. Процедура в этом случае максимально упрощена и по желанию родителей или одного из них, документы для прописки новорожденного могут быть поданы через ЗАГС при проведении госрегистрации рождения.

Также есть возможность зарегистрировать место проживания новорожденных детей через органы соцзащиты одновременно с подачей заявления на государственную помощь при рождении ребенка.

Перечень документов, необходимых для регистрации ребенка:

– заявление на оформление ребенку прописки;

– оригинал и копия свидетельства о рождении;

– квитанция об уплате административного сбора;

– оригинал и копия паспорта одного из родителей, к которому прописывается ребенок.

Для регистрации места жительства ребенка, не достигшего 14 лет, необходимо присутствие обоих родителей или нотариально заверенное согласие отца (матери) на прописку ребенка по новому адресу.