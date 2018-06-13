Коммунальщики все-таки изловили двух собак в одесском аэропорту

Об этом нашему корреспонденту сообщила диспетчер городской службы отлова бродячих животных.

По ее словам, сегодня экипаж ведомства изловил и привез двух собак. Которые доставлены в т.н. «Немецкий приют». Там животных обследуют ветеринары, и если они будут признаны здоровыми, то им сделают необходимые прививки, чипируют и, как водится в таких случаях, … вернут в место прежнего пребывания.

Таким образом, вскоре обе собаки могут оказаться снова в аэропорту. И продолжить нападать на одесситов и гостей города. Ведь, как известно, чипированная собака от проведенных над ней манипуляций добрее не становится!

Кстати, являются ли пойманные животные именно теми, которые на днях покусали двух женщин прямо возле пассажирского терминала, неизвестно. Данной информации у диспетчера нет.

Напомним, что накануне попытки поймать бродячих животных в аэропорту окончились безрезультатно. По словам диспетчера, собаки то убегали в поле, где не могла проехать машина службы отлова, то перебегали на «взлетку», куда коммунальщиков не пускали сотрудники аэропорта.