В центре Одессы ограбили парфюмерный магазин

Как стало известно через пресс-центр в ГУ НП в Одесской области, злоумышленником был похищен дорогостоящий товар из парфюмерного магазина.

Данное преступление было совершено в центре Южной Пальмиры на улице Жуковского. Задержанный ограбил парфюмерный на довольно крупную сумму - 50 тысяч гривен.

В ходе задержания, правоохранители выяснили, что вор является гражданином соседней Молдовы.

Злоумышленник был задержан на горячем. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ведется следствие на причастность данного лица к аналогичным преступлениям.