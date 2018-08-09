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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В центре Одессы ограбили парфюмерный магазин

Категория: Новости

В центре Одессы ограбили парфюмерный магазин

  Как стало известно через пресс-центр в ГУ НП в Одесской области, злоумышленником был похищен дорогостоящий товар из парфюмерного магазина.

Данное преступление было совершено в центре Южной Пальмиры на улице Жуковского. Задержанный ограбил парфюмерный на довольно крупную сумму - 50 тысяч гривен.

В ходе задержания, правоохранители выяснили, что вор является гражданином соседней Молдовы.

Злоумышленник был задержан на горячем. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ведется следствие на причастность данного лица к аналогичным преступлениям.


Источник: Взгляд из Одессы



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