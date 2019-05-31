Насмешить комика, или Саакашвили как информационное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая подписал указ, которым вернул Саакашвили украинское гражданство; тот, в свою очередь, поблагодарил Зеленского за такое решение.

Между тем в самой Грузии Саакашвили обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе: в растрате государственных средств, в организации расправы над участниками мирного митинга, в незаконном завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации в 2005 году вооруженного нападения на депутата, в сокрытии преступления и фальсификации при проведении следствия по делу об убийстве в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани.

Зачем Зеленскому понадобился преступник и международный проходимец Михо? Тому есть несколько оснований.

Кивок Западу

Не знаю, состоит ли Саакашвили все еще в действующей резидентуре или его учетная карточка уже сдана в архив, но Запад «своих» не бросает, и, несмотря на очевидную опасность от действий неудержимого Михо, все-таки было принято решение о возврате Саакашвили украинского гражданства. С одной стороны, надо подкормить поиздержавшегося Михеила Николозовича, с другой стороны, его можно с пользой употребить.

Ньюсмейкер

Статус третьего президента Грузии, как говорится, не пропьешь, а значит – Михеил Саакашвили будет ВИП-спикером, развлекая украинцев бесконтрольным словоистечением, своей логореей в запущенной форме. Он будет кочевать по центральным телеканалам с веселыми разоблачительными тирадами. Саакашвили в качестве оружия информационной войны даже многим будет доставлять удовольствие своей альтернативной информацией, ничего, что иногда она будет лживой, но все равно будет привлекать своей альтернативностью.

Имитация борьбы с коррупцией

Очень важное направление для команды Зеленского. Образ Голобородько навязал жесткий стандарт относительно неприятия этого распространенного социального явления. Надо как-то отпиаривать борьбу с коррупцией: громкие посадки за разворовывание страны, может, и будут, но они требуют времени на расследование, а информационный эффект нужен уже сегодня, конкретно до 21 июля. Лучшего кандидата для создания антикоррупционной шумихи и представить сложно.

«Боевой дельфин против Порошенко»

«Боевой дельфин против Порошенко», как иронично назвал Михеила Саакашвили один из киевских экспертов, несомненно, будет с успехом выполнять эту роль. Троллинг будет, как всегда, ярким, информационные удары – стремительными, вызывающими неудержимый всплеск эмоций, доводящий клиента до безумия, в общем, фирменный стиль неистового Михо. Главное – вышибить Порошенко из политического седла. Как известно, во время предыдущей избирательной кампании Петр Алексеевич демонстрировал психологическую неустойчивость, неоднократно срываясь на недопустимые действия по отношению к дразнящим его простым людям: то шапочку сорвет, то за нос ухватит.

Оттягивание голосов

Оттягивание голосов у Вакарчука и других прореформаторских политических сил – тоже важная задача для команды Зеленского. Здесь Саакашвили со своим нерейтинговым «Рухом новых сил» будет топтаться по их электоральным полям, обнуляя и без того убогий результат «реформаторов».

Предвыборный период очень короткий, в нем, из-за его краткости, управлять общественным мнением будет практически невозможно. Оно очень неповоротливо, так как завязано на ценностях, менять которые, конечно, можно, но это процесс достаточно длительный. Другое дело – эмоции, здесь изменения могут быть просто молниеносными. И вот тут-то как никогда кстати может оказаться наш герой!