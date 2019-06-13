БИТВА ТИТАНОВ ВИДЕО

Мир создается войной

Корнелий Непот I в. до н.э.

Зеленский стал президентом, матрица сломана, в стране не утихает дискуссия, кто будет править страной, как и из кого будет сформирован политикообразующий класс, который порой с трудом можно назвать элитой. А именно от ее качества будет зависеть качество внутренней и внешней политики государства. Будет ли оно, подобно высокотехнологичной ракете, лететь в заоблачные дали по заранее рассчитанной траектории, либо будет болтаться как известная субстанция в проруби, будучи для всех проблемой? Что нас ждет? Светлое технологическое завтра или мы погрузимся в темные века и отсутствие событий? Все это зависит от команды, которая станет у руля страны.

В каждой стране есть такая команда, властная группировка; каким абсолютным критерием можно оценить качество их работы? И таким критерием является война, и в особенности война холодная, именно она обнажает все сильные и слабые стороны воюющих государств. Для примера возьмем события наших дней – торговую войну США и Китая.

Две страны, две стратегии: одна – активная и динамичная, полная неожиданных ходов, обманок и противоречивых маневров, неожиданных ударов, другая стратегия – рефлексивная и статичная, опирающаяся на фундаментальные истины, взывающая к справедливости и благоразумию. На первый взгляд может показаться, что статичная стратегия проигрышна, но это не совсем так, для тяжеловеса, которому есть что предъявить, возможно это – единственно верный путь.

Пресс-канцелярия Госсовета КНР 2 июня опубликовала Белую книгу под названием «Позиция Китая по китайско-американским торгово-экономическим консультациям». Это уже вторая Белая книга, первая была опубликована 24 сентября прошлого года под названием «Факты и позиция Китая относительно китайско-американских торговых трений».

В Белых книгах китайское правительство отразило большое количество фактов, показывающих изнанку тактических приемов американской стороны, направленных на дестабилизацию торгово-экономических отношений двух стран, переходящих порой в откровенную травлю. Китайская же сторона проясняет свою твердую и принципиальную позицию, демонстрируя при этом уверенность ответственной державы в собственных силах.

В ходе многочисленных торгово-экономических переговоров на высоком уровне американская сторона не только объявила о повышении таможенных пошлин на китайские товары, но также под предлогом национальной безопасности продолжила применять «юрисдикцию длинной руки» и вводить санкции против многих китайских компаний, включая Huawei, а также безответственно обвинила Китай «в отступлении» от своей позиции, вызвав неоднозначный международный резонанс.

Китай возложил на США всю полноту ответственности за развязывание торговой войны между двумя странами, но при этом выразил готовность к переговорам. «Китай не желает торговой войны, но не боится ее и, в случае необходимости, будет бороться до конца». подчеркивается в программном документе.

А что же в арсенале у американцев? Как всегда, шпиономания и охота на ведьм –вот излюбленные приемы дяди Сэма, с успехом не раз обкатанные на международной арене. Американская разведка постоянно спекулирует на теме необоснованных управленческих рисков в Китае, правительственные ведомства США под предлогом «государственной безопасности» устраивают откровенную травлю китайских предприятий, вместе с этим организуется давление на них в странах-союзниках США…

Действия отдельных американских политиков своей лицемерной истерией полностью подорвали провозглашаемый ими образ США как «защитника справедливой конкуренции». Чего только стоит абсурдное высказывание государственного секретаря США Майка Помпео о том, что «риск возникает лишь при передаче информации КПК». При этом СМИ США неоднократно отмечали, что американское правительство не может представить никаких доказательств того, что китайские компании незаконно присвоили себе технологии и занимались шпионской деятельностью.

Почему Китаю удается сопротивляться давлению? При центральном руководстве Коммунистической партии с ключевой ролью председателя Си Цзиньпина китайское общество способно концентрировать силы для выполнения важных дел, соединять чаяния народа и смело идти в бой. Предельное давление США не разъединяет Китай, наоборот, сплачивает народ и укрепляет взаимное понимание. Такое преимущество системы КНР несравнимо с другими общественными режимами.

Во-вторых, за 40 лет успешных реформ Китай создал твердую материальную базу, регулярно изменяя модели, активно стимулирует развитие, в экономике страны постоянно поддерживается стремительный рост, укрепляя тем самым мощь государства. Особое внимание уделяется улучшению жизни людей, распределению результатов развития среди населения через систему социальной защиты. Именно такая политика позволила Китаю противостоять внешнему давлению.

КНР активно продвигает строительство «Одного пояса, одного пути». В отличие от «стратегии превосходства», которую реализуют США, Китай постоянно придерживается открытости и сотрудничества, а также диалога и взаимодействия с другими странами.

КНР придает особое значение исследованиям, добилась выдающихся результатов в области научно-технических инноваций, особенно в сфере сети 5G. Китай демонстрирует поразительную креативность. Согласно глобальному инновационному индексу, КНР стала единственной в мире страной со средним доходом, которая попала в число первых 25 государств.

Почему победа будет только за Китаем? Экономика Китая устойчива, и он располагает разнообразными политическими инструментами, чтобы выдержать дальнейшие удары торговой войны, в то время как продолжительная экономическая экспансия США достигла своего пика и скоро столкнется с трудностями.

В течение последних двух недель американские биржи испытывали сильные колебания на фоне новостей об усугублении торговой войны, что может превратить практически десятилетний бычий фондовый рынок в медвежий, подорвав экономику США.

Американские транснациональные корпорации, которые извлекли огромную выгоду от получения доступа к обширному китайскому рынку и глобальной цепочке поставок с более низкой себестоимостью и высокой конкурентностью, также окажутся под ударом, если их акции на рынке упадут в цене вследствие действий США, нарушающих рыночный порядок.

Несомненно, Китай тоже пострадает в борьбе, однако дальнейшие односторонние протекционистские шаги США могут только поднять боевой дух и патриотический настрой Китая, которые объединят страну в единую несокрушимую силу, способную справиться с любыми вызовами, что неоднократно повторялось в китайской истории.

Осуществляемая в стране структурная реформа, нацеленная на сокращение опоры на экспорт для стимулирования роста, позволит высвободить огромный потребительский потенциал. Китай является крупнейшим глобальным рынком с 1,4 млрд потребителей, а инициатива «Пояс и путь» поможет связать больше рынков вокруг Китая.

Будучи крупнейшей развивающейся экономикой в мире, Китай заявил о приверженности реформам и открытости, которые, фактически, являются главным козырем в его руках.

В действительности у Китая есть множество рычагов для того, чтобы управлять своей собственной судьбой: полная производственная цепь, обширный потребительский рынок, богатый молодой кадровый резерв... Располагая этими ресурсами, Китай может серьезно продвигать независимые инновации, отказавшись от слепой веры в авторитет и т.н. зарубежную модель, избегая самодовольства и погрузившись в фундаментальные исследования с целью превращения знаний в реальную мощь.

«Что же касается политики Трампа (относительно Китая – ред.), то это полноценная истерическая многоцелевая холодная война. Американская элита прямо на глазах взвинчивает себя, они боятся, конечно, конкурента, но видимо, понимая что без настоящего врага Америка и американская демократия в нынешнем мире развиваться не может, в этой эскалации американская элита загоняет себя в угол рассчитывая то ли самоорганизоваться, то ли выиграть, а выиграть она не сможет», – утверждает политолог Сергей Караганов.

Для США невозможно остановить технологический подъем Китая с помощью запретов и черных списков, однако США еще могут одуматься и сосредоточиться на собственном бизнесе, и достойно конкурировать с Китаем.

Можно подолгу обсуждать сильные и слабые стороны китайской и американской элит, но политикообразующий класс Украины уступает им в главном: в навыках стратегически отстаивать государственный интерес.