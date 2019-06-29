Китай: порядок и ответственность

В середине июня в Генконсульстве Китайской Народной республики в Одессе в гостеприимной и дружеской атмосфере рассказывали о Китае. Рассказывали увлечённо, вдохновенно и захватывающе… Что же здесь необычного, спросите вы, дорогие мои читатели? Необычным является то, что о Китае рассказывали одесситы! О том, как не потерять свою идентичность в водовороте глобализации и одновременно не отгородиться от её достижений, как не бояться использовать язык противника себе на благо, как превратить бывшую номенклатурную лечебницу для высшего партийного руководства в крупнейший в стране медицинский центр, принимающий до 900 пациентов из самых отдалённых провинций в день, как в благодарность за тяжкий труд сохранить здоровье и предоставить возможность жить полнокровной жизнью своим старикам, и о многом другом…

Добрая традиция

По сложившейся доброй традиции представителей одесских СМИ зовут в гости в Генконсульство Китая по разным информационным поводам, чтобы журналисты имели возможность рассказать одесситам об этой волшебной стране как можно больше.

Всё, что связано с Китаем, глубоко символично... Помнится, когда был назначен новый Генконсул Китая Сун Лицюнь, он покорил сердца одесских «акул пера», рассказав, как полюбился ему наш город, утопающий в цвету весенних деревьев. «Весна – решающее время, как для природы, так и для человека» Ну, от высшего должностного лица какого государства ещё можно ожидать такую романтичность?

Вот и на этот раз, гостеприимная хозяюшка и, по совместительству, модератор живой и непринуждённой беседы с журналистами, вице-генеральный консул Чень Юйжун рассказала в образах и цифрах, как важно для Поднебесной, чтобы больше украинцев узнавало об её успехах и достижениях, что позволит избавляться от стереотипов её восприятия, переосмысливать и открывать для себя опыт эффективных китайских реформ.

В прошлом году Китай отметил 40-летие политики реформ и открытости, благодаря реализации которой добился гигантских успехов и вывел свою экономику на второе место среди экономик ведущих стран мира. Инициированный в 2013 году лидером Китая Си Цзиньпином проект «Один пояс – один путь», предусматривающий географически и экономически соединить страны древнекитайского Шёлкового пути и 1 трлн $ инвестиций, не меньшее ноу-хау, чем изобретение Китаем шёлка несколько тысячелетий назад. Осуществление этого проекта, как новый вид глобализации, предполагает использование интеллектуального и промышленного потенциала Китая для привлечения стран-участников на орбиту китайского влияния.

Посланники

Генконсульство КНР второй раз за два года отряжает дружественную делегацию одесситов в Китай для более детального ознакомления и обмена опытом из первых рук. И если первая группа была укомплектована исключительно журналистами, то в этот раз выбор пал на отраслевиков. Причём прозорливость и дальновидность китайских товарищей выразилась в подборе кандидатов – 2-х женщинах и мужчине – в полной мере. Ну, как вы понимаете, мои дорогие читатели, чтобы не только других посмотреть, но и родную Одессу не стыдно было представлять!

Беглого взгляда на женщин было достаточно, чтобы в который раз убедится – не оскудеет земля одесская сильными и прекрасными, достигшими высот профессионализма и признания общества в самой, наверное, милосердной из женских миссий – лечении людей.

И так, Татьяна Николаевна Муратова, директор Центра реконструктивной и восстановительной медицины Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ), заведующая кафедрой неврологии, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины – сама экспрессия и азарт.

А также – Елена Борисовна Волошина, профессор, заведующая кафедрой общей практики Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) – сама гармония и мудрость.

Ну и, мужское плечо, немного озорное и сильно заводное, впрочем, как у всякого творца – Игорь Борисович Пороник, директор Одесского музея Западного и Восточного искусства.

Лечение всем, что приносит пользу

Их эмоциональный и захватывающий рассказ можно слушать часами… В их вдохновлённые Китаем лица можно всматриваться бесконечно…

Прежде всего, рассказывали о китайской медицине. О самой крупной в Пекине больнице Beijing Hospital, овеянной легендами – что ей около 900 лет, последняя реконструкция происходила 200 лет назад, что именно в ней родился лидер Китая Си Цзиньпин, что ранее она представляла из себя учреждение закрытого ведомственного типа для обслуживания высшего партийного руководства. Скорее всего, это было учреждение, аналогичное нашей киевской Феофании.

Сейчас Пекинская больница Beijing Hospital обслуживает до 900 обратившихся за различного рода помощью больных из самых отдалённых населённых пунктов всего Китая. Запись на приём осуществляется в онлайн режиме, заранее, в строгой очерёдности. Стоимость лечения работников покрывают работодатели, и это правильно. Износ человеческого организма на производстве должен оплачиваться за счёт прибыли предприятия!

Сами китайцы считают свою медицину – традиционной, а европейскую – нетрадиционной. Хотя в своих лечебных практиках применяют фитотерапию, иглоукалывание, валеологию, гимнастику цигун и другие виды считающейся у нас нетрадиционной медицины. В той же Пекинской больнице есть цеха, где сортируют, дозируют и смешивают по самым строгим рецептам, утверждённым государственной медицинской службой, древесную кору и грибы, знаменитые семена китайского дерева гинкго, коренья, травы, цветы и даже части скорпиона Androctonus, укус которого смертельно опасен, но яд в микроскопических дозах применяют для лечения онкологии.

Язык противника

Несмотря на противостояние с США, американские промышленные санкции против Китая, неприятный исторический подтекст – аннексию Гонконга Британией в 1842 году и превращение этого китайского полуострова в британскую колонию до 1997 года (в данный момент Гонконг – автономия Китая), на всей территории страны вторым языком, используемым в рекламе, названиях объектов и учреждений, обиходе, туризме является английский.

Если обратиться к не владеющему английским китайцу на английском, он будет долго искать вокруг того, кто знает английский, приведёт его к вам и сможет вам помочь. Никто при этом не назовёт вас «сепаром» и не настучит в органы государственной безопасности. Потому что китайцы считают английский языком межнационального общения, который можно использовать для коммуникаций самим себе во благо.

Порядочность

Если смотреть на Пекин с птичьего полёта, можно увидеть убегающие вдаль проспекты с зеркальной гладью дорожного полотна, иногда шестиполосного. Без пробок, без заторов, с тщательно выдерживаемой дистанцией между авто, с цветущими, идеальной чистоты розами между полосами. Чем достигается такой порядок? Строжайшим регулированием количества автомобилей на дорогах и неотвратимостью штрафов.

В Китае всё символично… И, если номер автомобиля китайца заканчивается на цифру «4», а звёзды или ещё какие-то символы говорят, что «4» сегодня – смерть на дороге для него или окружающих, он не имеет права выехать на этой машине. Штраф – небольшой, приблизительно 200 грн, но штрафовать его имеют право через каждые 100 метров дороги. Каждый автомобилист должен проверять каждый день отсутствие или наличие своего номера в длинных-предлинных списках.

Ответственность

Во всех китайских вагонах метро и салонах маршрутных такси есть сопровождающий. Это человек не присаживается, даже если есть свободные места. Он следит за порядком в салоне. Он – ответственный.

Бережное отношение к старикам

Огромное число пожилых китайцев, занимающихся гимнастикой цигун, немного напоминающей йогу, вечерами в цветущих парках и скверах, на идеально выстриженных газонах – это, наверное, наиболее сильное впечатление после посещения Китая. Профилактика болезней, продуманная система растягиваний и скручиваний, лёгкая пища, занятия в любую погоду на свежем воздухе в обществе своих одногодок заменило просмотры вечерних сериалов, поедание тяжёлой пищи, болезни и бесконечные ссоры с соседями.

А ещё пожилые люди, кроме совершенно акробатических упражнений в парках, придумали себе полезное занятие – биржу знакомств для своих одиноких или разведённых детей.

А как вам, дорогие мои читатели, такое объявление: «Годовая зарплата – до 400 тыс. юаней. Возраст – не моложе 60 лет. Нет образовательного ценза. Требуются люди, имеющие стабильный круг друзей среди пожилых, лидеры коллективных танцев на площадях. Преимущество отдаётся членам «соседских комитетов».

Обязанность по такой вакансии для пожилых китайцев опробовать на практике мобильную версию приложения Taobao, обнаружить проблемные точки и собрать мнения и пожелания пожилых потребителей относительно этого приложения. В течении более 10 дней после публикации этого объявления работодатель получил 3000 резюме. Самому пожилому кандидату на трудоустройство было 83 года. Компания-работодатель счастлива и пишет, что человек со способностями, желанием и страстью, хоть и старше пенсионного возраста, наконец сможет посвятить себя служению людям!

Обратите внимание – не зарабатыванию денег на еду или лекарства, а СЛУЖЕНИЮ ЛЮДЯМ!

В Китае умеют наполнить жизнь своих пожилых людей смыслом и содержанием!

Так это же Гауди!

Такие ассоциации возникают при просмотре фотографий Музея Фарфора. При всём моём преклонении перед Антонио Гауди, легендарным архитектором из Барселоны, приходится признать, что все его изыски в области мозаичного декора зданий воплощались, и не раз, в Китае, который для фарфора – родина.

Где больше Европы?

Вот все мы так стремимся в Европу, даже те, которые мусорят на тротуар, переходят перекрёстки по диагонали, не включают поворотники в автомобиле или оставляют на подоконниках зданий стаканы с недопитым кофе.

После такого содержательного и вдохновляющего рассказа наших одесситов о своём пребывании в Китае, за который хочется их поблагодарить от всего сердца, сдаётся мне что в китайцах больше европейскости, чем в каждом из нас. Получается, что «хаос в головах» и дырявые руки у нас не от «азиатчины», а, наверное, от лени и тлетворного влияния наших проворовавшихся руководителей.

Давайте воспитывать заново в себе то, что мы растеряли по дороге в поисках ложных ценностей. И у нас есть с кого брать пример в этом!