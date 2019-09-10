К 100-летию Одесского десанта Антанты

С учетом того, что в этом году мировая общественность отмечает 100-летие подписания Версальского договора, поставившего окончательную точку в завершении Первой Мировой войны (1914-1918гг.), то хочется обратить внимание на события того периода, имеющие тесную связь с нашим городом.

Итак, 22 августа 1919 года корабли с десантом армии генерала А.И.Деникина, при поддержке союзнических сил Антанты, а именно Королевского британского военно-морского флота, подошли к берегам Одессы в районе Люстдорфа (Черноморка).

В Одесской десантной операции были задействованы следующие боевые единицы Добровольческой армии: крейсер «Генерал Корнилов» – (бывший «Кагул»), эскадренный миноносец «Живой», транспорт «Маргарита», тральщики «Роза» и «Адольф», 1 буксир, 3 катера, 3 баржи. Добровольческие силы поддерживала английская эскадра: крейсер «Карадок», 4 миноносца, 2 гидроплановые матки. Общее руководство десантной операцией было возложено на командира крейсера «Генерал Корнилов» капитана 1-го ранга П.П.Остелецкого, наземной десантной операцией руководил командир Крымского полка полковник Туган-Мирза-Барановский.

Для овладения городом с 5 тысячным гарнизоном и тысячами партийных и большевистских активистов белогвардейское командование выделило всего 915 бойцов десанта корпуса генерала Шиллинга: Сводно-Драгунский Крымский полк в составе – 74 офицеров, 841 солдата, 253 лошадей и 38 повозок.

Однако не смотря на такое численное превосходство, Добровольческие силы сумели быстро овладеть Одессой. Не малое значение в этом сыграла и морская часть операции. Артилерия британского крейсера вместе с орудиями «Кагула», корректируемая английскими гидропланами, стала существенным фактором в успехе взятия города.

Конечно этот результат не был бы таким положительным для Добровольческой армии, если бы не полное разложение к этому периоду военных частей и большевистского аппарата. Большинство частей 47-й дивизии Красной армии покинули позиции, и бежали из города. В 12 часов 23 августа Я. Гамарник, Краевский и командир дивизии И. Якир, а также часть большевистского руководства покинули город при первых же выстрелах заявляя, что они направляются «на фронт в район Вознесенска», не объявив армии и работникам о полной эвакуации города, что привело к последующим арестам некоторых большевистских лидеров.

Огромное содействие десантной операции оказали и подпольные офицерские организации, восставшие по указанию деникинского центра в Одессе и очистившие собственными силами весь город от красноармейцев.

В экстренном выпуске «Одесского листка» от 23 августа было написано: «С большевиками в Одессе покончено!»

Согласно мемуарам участников тех событий, написанным в эмиграции, сами одесситы радостно встречали возвращение Белой армии: «..Эскадроны продвигались по главным улицам Одессы. Это было настоящее триумфальное шествие. Местные жители высыпали на улицу и восторженно приветствовали своих избавителей от большевистского ига; офицеров и солдат забрасывали цветами, кто кричал и смеялся от радости, а были и плакавшие от радости; не мало было и таких, главным образом юных девушек, подбегавших к строю и целовавших первого, к кому легче было подступиться. Особое впечатление производил колокольный звон; во всех церквах раздавался благовест.»

Взятие «белыми» Одессы привело к потере большевиками, на некоторое время, большей части юго – западных территорий.

В глобальных планах командующего Добровольческой армией генерала А.И.Деникина тогда было дойти до Москвы, но этому не суждено было состояться.

Войска А.И.Деникина смогли прорваться с боями к Киеву, однако измотанная Первой Мировой войной армия, испытывавшая серьезные проблемы с провизией и боеприпасами уже не могла противостоять нарастающим большевистским силам, петлюровцам и разномастным бандформированиям того времени. Отношения с союзниками по Антанте начинали ослабляться, да и прагматичный интерес их был хорошо понятен Ленину, чем последний не преминул воспользоваться.

Таким образом 3 февраля 1920 года остатки Добровольческих сил вместе с британскими кораблями спешно покидали Одессу, увозя с собой оставшихся представителей интеллигенции, а также тех, кто не мог смириться с новыми большевистскими порядками в стране.

В судьбе города начиналась новая эра...

Продолжая работать над Одесскими страницами Первой Мировой войны, мы вместе с историком А.А.Суриловым и членами ВИК «Защитник» 29 августа провели мемориальную реконструкцию, приуроченную к 100-летию Одесского десанта.

Начав непосредственно от «Деникинского пляжа» (именно так называли его одесситы после описанных выше событий), мы завершили наше мероприятие у братского захоронения жертвам репрессий, среди которых было много одесситов, которым вменялось в вину пособничество Добровольческой армии.