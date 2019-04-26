35 – на 35? Минусовое сальдо «удачи» обмена невольниками добавило сомнений…

Удалось! В субботу 7 сентября власти Украины и РФ обменялись группами невольников, осужденных или обвиняемых в одном из совершавших обмен государств. В народе охотно признали это полезным, исторически значимым достижением команды нового Президента Украины В. Зеленского. Даже из его политических противников немногие рискнули ныть про «ошибки» в том деянии, слабо регулируемом законами Украины. Зато даже нывшие предпочли утаить или переврать нелицеприятный факт: за полученных наших сограждан были «отданы» более двадцати... других граждан Украины. Так был ли «паритетен» тот обмен и чем он хорош?

Секреты списка отданных

Выменянных доставили из подмосковного аэропорта «Внуково-2» в МА «Борисполь» – президентским Ан-148 UR-UKR. А у трапа самолета их торжественно встречали глава государства с ассистентами, родственники, друзья, рой журналистов. Ведущие украинские телеканалы и иные СМИ освещали событие в режиме реалти-шоу, которое душещипательностью далеко превзошло самые изощренные мелодрамы: даже соорганизатор этого торжества В. Зеленский не сдержал слез радости после нервного ожидания сопереживавших: не сорвется ли обмен, как уже бывало.

Журналисты же спешно изучали и тиражировали список встречаемых украинских невольников. Его не медля опубликовали на официальном президентском сайте, а подробный вариант – на сайте СБУ, безошибочно перечислив фамилии, должности, род деятельности.

Гораздо реже и противоречивее публику извещали о том, каких и сколько узников отдали взамен. Поначалу вещали про выдачу «35 россиян», но чуть позже всплыла нерадужная правда: лишь 12 из отправленных в Россию были гражданами РФ, один – из Молдовы, а большинство – из Украины. Значит суммарно репатриированных украинских граждан – не 35, а на 2/3 меньше: от числа привезенных надо убавить более двадцати отданных…

При этом даже общее число вывезенных вызвало споры: в одних списках указывали 35 людей, в других – 37. Ясность привнесло сообщение сайта «Страна», пока такие данные отсутствовали на официальных сайтах госорганов Украины. И это – не случайность: позорно признавать нелепость обмена одних своих граждан – на других. К тому же, это не отвечает законам Украины. Так, известный юрист С. Кивалов, комментируя 8 сентября произошедшее, написал в Facebook:

«…В списке с украинской стороны — только 12 граждан России, остальные — украинцы. Обмен одних граждан Украины на других — прямое нарушение Конституции Украины, и есть ли у них формальное основание претендовать на российское гражданство, мы не знаем…».

На такую гуманную, но упречную с правовой точки зрения акцию команда В. Зеленского и им помогавшие пошли – из-за «патовости» созданной политической ситуации. И это проливает свет на суть переживаемой «войны на Востоке». Ища правовое «обоснование» совершенной сделки обмена невольников, политики РФ ссылались на (ратифицированную и Украиной) Конвенцию Совета Европы от 1983 года, акцентируя указанное в статье 12 право принимающих государств применять в установленном законами порядке помилования, амнистии, смягчения приговоров. Но 7 сентября обменяли не только заключенных (осужденных и подследственных), но и ряд граждан РФ, освобожденных из тюрем, но не выпускаемых из Украины. Не случайно в комментариях В. Зеленский честно признал, что ради обмена «обошли» ряд мешавших юридических формальностей. И даже ввели в оборот необычный термин «удерживаемые лица», чтобы в эту категорию зачислить всех обмениваемых (обходя вопрос, почему их меняют всех «чохом», а не в иных форматах).

Одолеть процедурные помехи обмену помогла и омбудсмен Н. Карпачёва, рискнув выступить перед судьями РФ «поручительницей», что отпускаемые оттуда 24 украинских военнослужащих продолжат в Украине общаться с представителями РФ для завершения формальностей судебного разбирательства по их делу (о незаконном пересечении морской границы РФ в ноябре 2018 года).

Чтобы вызволением своих успеть порадовать украинцев 7 сентября (т. к. на 8 сентября был назначен один из дней скорби по давним событиям), немалому числу госслужащих пришлось пойти на репутационные и иные риски, следуя «политической воле» В. Зеленского, выполнявшего одно из обещаний избирателям. И это только начало: после благополучного прибытия обеих групп прежде «удерживаемых» президенты В. Зеленский и В. Путин созвонились и, высказав удовлетворение отсутствием «кидка» (чем хвалился П. Порошенко в 2017 году, не отдав посредникам группу россиян), кратко обсудили возможность продолжить обмены другими невольниками. Известно, что В. Зеленский запросил отдать в Украину более 300 человек.

«Обменный фонд» невольников – ненужная аномалия

Когда стало известно, что спорный обмен «удерживаемыми» одобряют важные политики Запада (Э. Макрон, Д. Трамп, А. Меркель), поспешили встрясть в этот хор и ряд недавних правителей Украины. Скандально напомнила о себе даже экс-предводитель Минздрава У. Супрун, посоветовав соблюсти карантин для вызволенных из российских тюрем (предохраняясь от «заразы с Востока»). Эту рекомендацию однако сразу нарушили экс-сидельцы О. Сенцов и А. Кольченко, а возмущенные читатели FB-поста отвечали «советчице» встречными замечаниями и призывами каяться за риск заражения посетителей медучреждений, где санитарные нормы нарушает грубее, чем в СИЗО.

Иначе воспринято (как «пища к размышлениям») самохвальcтво экс-Генпрокурора Ю. Луценко, который в Facebook указал разящие воображение цифры и факты.



«Як Генпрокурор, я організовував юридичну підготовку при двох останніх обмінах. 74 наших на 306 в грудні 2017 і 35 наших на 35 вчора. Пишу це не для піару…Вірю, що додому мають повернутися всі. Обмінний фонд є. За мою каденцію правоохоронці і суди забезпечили 1200 вироків за тероризм. Ще 1100 - на етапі слідства».

Как пополняют такой «обменный фонд» можно узнать из хроник новостей. Так, за один день в трех местностях подконтрольной украинским властям территории Донбасса задержали женщин, обвиненных в «сотрудничестве с боевиками». Честны ли следователи, ведущие их дела, и защищают ли их права адвокаты – остается догадываться, а усомниться побуждает огромная цифирь выловленных при Ю. Луценко «террористов»: 1200 + 1100 = 2300, что по численности сопоставимо с мотострелковой бригадой…

Правда, еще более крупное число украинцев, возвращенных из плена, указаны без уточнений в сообщении пресс-службы СБУ: 3280 «граждан, находившихся на временно оккупированных территориях».

Впору признать наличие специфического невольничьего рынка, где вместо денег применяют «обменный фонд». Но необходимы ли такие спорные приемы репатриаций? Усомниться побуждает недавний случай визита в «ОРДЛО» В. Медведчука и В. Рабиновича, которые без всяких «обменных фондов» уговорили руководителей «ДНР» и «ЛНР» отпустить из плена и заключения трех служащих ВСУ и одного местного «партизана-диверсанта».

Еще больше таких удачных вызволений ранее организовал руководитель НГО «Центр освобождения пленных «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, но весной 2018 года его в итоге «подставили» и после нескольких месяцев заключения выпустили, вынудив покинуть страну. Загадочна та история, но не единственная. Масса ныне замалчиваемых фактов способны «перевернуть» муссируемые представления о причинах и сути ныне длящейся в Украине войны: реальные судьбы конкретных людей порой напрочь опровергают «логичные» мифы пропаганды.

И хорошо, что о своей причастности к произведенному 7 сентября обмену невольников тогда же поспешил напомнить экс-президент П. Порошенко: он помог пополнять «обменный фонд» не только ГПУ, но и ФСБ, что не забывают критики такой политики.

Личные истории – «лакмус» военно-политического конфликта

Прибыв в Украину экс-«удерживаемые» уже начали сообщать отличное от того, что внушали согражданам последние годы «верноподданные» СМИ. Так, на устроенной 10 сентября пресс-конференции О. Сенцов и А. Кольченко признали, что в 2014 году с группой активистов пытались развить в Симферополе «партизанское» сопротивление. В ряду таких акций обсуждали план взрыва памятнику В. Ленину в центре Симферополя, но предпочли поджечь пару офисов неприятельской им партии «Единая Россия» и именно те деяния (учтенные криминальными кодексами большинства государств) им инкриминировали в РФ, акцентируя, что подожженные офисы находились в жилых многоэтажках, жители которых были подвергнуты серьезной опасности от таких «протестов» (иные борцы предпочитают самоподжоги, что тоже дико, но не считается «терактом»).

Также эти экс-узники признали, что в самом Крыму мало желающих возвращаться под власть украинских властей, а вернуться туда они смогут «лишь на танке» и в случае, если РФ «развалится» из-за политической смуты. Поэтому, например, в местах заключения они избегали дебатировать на тему «Крым наш». При том, что физического насилия к О. Сенцову, например, не применяли, «воздействуя» – иначе: соблазняли сокращением срока приговора в обмен на данные о киевских кураторах их партизанства.

Не менее драматичны истории выданных в Россию. Например, Е. Мефёдов в поджогах не замечен, но был «упакован» в Одессе 2 мая 2014 года и пережив эпопею судов «удерживался» в Украине потому, что так требовали «активисты» и другие заинтересованные в пополнении «обменного фонда».

А житель г. Снежное на Донетчине военный пенсионер В. Цемах вообще был захвачен в своей квартире на территории, контролируемой «ДНР», летом 2019 г. силами украинских спецназовцев (из которых один погиб, а другой был ранен при выносе плененного через заминированную «серую» зону). В угоду важным политиканам В. Цемаха объявили подозреваемым и важным свидетелем уничтожения в 2014 году малайзийского аэробуса МН-17, но тот отверг версии дознавателей, отказался «сотрудничать со следствием» и… за возвращение обратно такого нужного «языка» некоторые рискнули обвинять В. Зеленского в «зраде» национальных интересов.

Зато «возвращенный» в РФ украинец С. Ежов (обвиненный здесь в шпионаже) уже заявил намерение… вернуться на родину – к семье, друзьям и всему, чего был лишен из-за ареста и сомнительных подозрений.

Более логична позиция 22 возвращенных украинских моряков ВМСУ: они выполняли приказ командования, а потом терпеливо отказывались в РФ давать показания и могли так отсидеть в российских тюрьмах еще лет пять, но помогла смена власти в Украине: те, кому возвращение таких «языков» не выгодно, утратили контроль над ВСУ и ГПУ (поэтому замечания Е. Бондаренко стали актуальны).

Все, кто из ранее «удерживаемых» так или иначе был отправлен на погибель или незаконно репрессирован по политической воле прежних властей Украины теперь получили возможности не только оглашать и жаловаться, но и требовать материальных компенсаций (от государства Украина), а также – подавать встречные иски против виновников своих злоключений. И это, конечно, радует не всех…

Кому теперь приспичило «раскачать» Одессу?!

В то время, как даже за границей радовались возвращению на родину 35 украинских невольников, большинство из которых служат в Одессе в ВСМУ, областные и городские одесские чиновники не удосужились даже устроить торжественный приём в честь такого события (как давно уже перестали отмечать возвращения моряков торгового флота, регулярно попадающих в неволю «пиратов» или иностранных «правоохранителей»). А многие одесские СМИ освещению встречи в «Борисполе» предпочли живописание «протестного митинга», который на неизвестно чьи деньги устроили в то же время под стенами здания Одесского облсовета.

Озвучить «политическую волю» протестующих прибыли экс-глава ОГА М. Саакшвили, пока ещё мэр Львова А. Садовой и ряд отставных «барабанщиков» меньшего калибра. А возмущались важные гости и прочие собравшиеся не тем, что кто-то безвинно страдает в тюрьмах или незаконно обсчитан в начислении пенсий и субсидий. Нет — их, якобы, обеспокоил более частный (и малозначимый) «шкурный» вопросик: решением облсовета уволен с должности директора Одесского Художественного музея не имеющий должного образования экстравагантный продавец своих и чужих картин художник Ройтбурд (прослывший родоначальником жанра «фекалистики»).

Одного из желающих руководить лишили этого удовольствия — это всеукраинская драма? Участники митинга «За Ройтбурда», демонстрируя безумие, крикливо вещали, что совершено почти преступление. Такое состязание в истерии попахивает фарсом. И возникает подозрение, что истинной целью того действа было не трудоустройство «могучего старика» Ройтбурда и даже не пресечение надлежащих проверок его и сотоварищей хозяйственной деятельности в музее, а... отвлечение внимания от возвращения в Одессу претерпевших «удержание» в РФ, которые вместе с родственниками очень хотят понять: кто их подставил и как предъявить претензии. А главный «герой» их злосчастие экс-президент П. Порошенко точно знает, что шансов спрятаться у него почти нет, а «слинять» от ответственности как-то хочется и... Один из вариантов отвлечь внимание — дать поручение Ройтбурду (успевшему послужить представителем кандидата в президенты П. Порошенко): мол, шансов нет, но вы там держитесь, кипишуйте...

Не первый раз в угоду политиканам-итриганам находятся готовые «раскачать» Одессу межпартийными склоками и паническими истериками. В этот раз руку к тому приложил и «пролетевший» мимо должности главы облсовета О. Радковский, известный не только неудачами с планами застройки территории Одесского института сухопутных войск, но и необратимой утратой доверия одесситов к одной из старейших партий современной Украины — «Батькивщине». Но то всё — трагедии даже не районного масштаба, а частные и узко-групповые. Стоит ли ради них имитировать «массовое недовольство горожан»? Логичный ответ — очевиден.

А любителей политического экстрима давно уже пора ознакомить (хотя бы как экскурсантов или зрителей виртуального теле-тура) с местами заключения, где есть не только безвинно «удерживаемые», но и вакантные места. Ведь осознание политиками персональной ответственности и рисков покарания — надёжное средство удержаться от опасных авантюр и непростительных «ошибок», вынуждающих порой производить аномальные обмены «удерживаемыми» политическими противниками.