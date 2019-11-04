Люди — «за рост цен»: как talk от Шустера услужил барышничеству энерго-барина

Вы согласны еще больше платить за пользование электроэнергией, а также газом, бензином и другими «энергоресурсами»? Если нет, то будьте готовы к обвинениям в «измене национальным интересам» и в отступничестве от «евроинтеграции». Кто и как рвется устроить такое судилище – показали в телевизионном talk show С. Шустера. Там шустрый «мэтр» этого жанра «промывки мозгов» помог приглашенным изощренно «чмырить» народного депутата (от «Слуги народа») В. Геруса за… срыв повышения в Украине цен на электроэнергию. А довершили то «обсуждение» заданной темы чудо-«опросом» публики, найдя аж 2/3 «голосов» в поддержку идеи платить дороже ради... отказа от (прямых) поставок энергии из России. Тот фокус не смутит знатоков «манипуляций» в СМИ, но должен насторожить украинских потребителей, ибо таким удачным зондажем порой предваряют исполнение антинародных затей.

За что «судили» А. Геруса на лохотроне вымогательства

В анонсе «политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» было обещано посвятить выпуск этой передачи от 25 октября с. г. теме «зависимости президента (Зеленского. – Авт.) от олигархов». Но на самом деле основной мишенью организаторов стал приглашенный на диспут Андрей Герус, нардеп от партии «Слуга народа», избранный в нынешнем составе Верховной Рады главой комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Этот сын шахтера из Нововолынска основательно изучил финансово-экономические проблемы энергетики, недолго послужил в тарифном ведомстве («Нацкомісії по регулюванню у сферах енергетики та комунальних послуг» – НКРЕКП) и с 2017 года остро критикует установление цен по формуле «Роттердам+», Но кто-то счел, что если этому Андрею в (чужой) студии противопоставить группу матерых более опытных дельцов и политиканов, этот аналитик (неатлетического телосложения) спасует в публичном споре о том, как «правильнее» ныне устанавливать цены на электроэнергию. Эта тема живо интересует не только «население», но и группу господ бизнесменов, диктующих в Украине много лет условия торговли энергоресурсами и перераспределения финансов в этой отрасли экономики.

Но сталось – не как хотелось спонсорам этого телешоу: Герус смог не только выдержать ряд заготовленных лжеобвинений (в «зраде» Украины и «обмане жителей Сосновки»), но и озвучил часть обоснованных претензий к коммерческой деятельности (менеджеров) «холдинга» ДТЭК.

Бизнес-группу ДТЭК на шоу представлял сам Виталий Бутенко (гендиректор ООО «Д. Трейдинг», накануне вещавший (на VI форуме «Дирижеры изменений»), что руководство ДТЭК исповедует не только «европейский выбор», но и принципы «честной конкуренции» на энергорынке:

«…наш выбор – это честная конкуренция, это открытые и понятные правила ведения бизнеса для всех игроков рынка, гарантированные государством».

Но в студии тот заряд европейскости топ-менеджера как-то улетучился, когда возник (главный по целям того шоу) спор о ценообразовании на электроэнергию от ДТЭК. Поначалу В. Бутенко самоуверенно («свысока») созерцал, как А. Геруса мучают вопросами-наветами о мнимом подписании с бригадой С. Семенченко некоего (неисполняемого) «меморандума» против ввоза (в т. ч. транзитом) в Украину угля из РФ. Но нардеп-оппонент решительно отверг навет, стерпел оскорбления (в т. ч. «старших» из числа гостей шоу) и затем смог ясно и убедительно огласить часть претензий к коммерческой деятельности (менеджеров) ДТЭК. При этом полный перечень тех замечаний был опубликован на специализированном интернет-сайте и оппоненты могли бы подготовить свои контрдоводы. Но дело «пошло не так».

В студии А. Герус преподнес сюрприз, добившись показа слайда с данными статистики невыполнения в сентябре с. г. компанией ДТЭК заявок украинских предприятий на покупку электроэнергии по новым правилам «энергорынка». Там цифрами было четко учтена экономическая драма: наши промышленники (желая развить бизнес, повышая ВВП страны и благосостояние сограждан ) просили продать им некоторые объемы электричества, но продать его менеджеры ДТЭК отказывались, ссылаясь на «нехватку» просимого.

Именно это, как объяснил А. Герус, вынудило команду «Слуг народа» спешно исправить законодательство, отменив запрет на закупки электроэнергии у поставщиков из Беларуси (продающих электроэнергии из общего энергорынка Белоруссии и РФ).

Такая очевидность «правоты» отстаиваемых А. Герусом новаций вызвала оторопь его оппонентов (Плачкова и Бутенко), первый из которых предпочел удалиться от микрофона, а второй – сверля ненавистливым взглядом, брякнул лишнее: сообщил, что та «недостача» (называемая им «небалансом») составляла «не более» 4% от общего объема потребления. И досадуя, этот «топ-менеджер» выказал пренебрежение к украинским клиентам, брякнув на 91-й минуте шоу неуместное – якобы в недопоставках электроэнергии виновны… сами клиенты. Они, по предположению В. Бутенко, «жульничали»:

«…заказували набаго бiльше, нiж їм потрiбно, i створили штучний дефiцит».

Явно В. Бутенко в гневе не думал, что про ту ахинею из его заявления могут проведать зарубежные покупатели, с которыми менеджеры ДТЭК ныне активно заключают договоры поставки электроэнергии из Украины (что тоже никак не усугубит нехватку электроэнергии для украинцев?). Более того, этот топ-менеджер ДТЭК (небрежно обращаясь к А. Герусу на «ты») предложил нардепу «выяснить», почему украинские заказчики запросили (купить за гривны) «лишнюю» электроэнергию, и тут же высказал подозрение, что заказчики специально в сентябре «создали дефицит», чтобы… кто-то мог в октябре прийти в студию и предъявлять «вещдок» неспособности ДТЭК собственными силами обеспечить спрос на нововведенном «рынке» электроснабжения по-новому… Но этим неадекватность «доводов» В. Бутенко не ограничилась.

Беспредельное барышничество без пощады к украинцам

Когда А. Герус спросил «разоблачавшего» клиентов В. Бутенко, какой он видит выход: к кому бы он отправил (за недостающим электричеством) желающих купить «излишки», видный ДТЭКовец взял паузу. Удивленный С. Шустер не успел выручить этого гостя, т. к. место для слова у микрофона «перехватил» (оттеснив тезку Бутенко) известный разоблачитель Виталий Шабунин. Этот активист поспешил сообщить резонансные вести о расследовании в НАБУ сговора руководителей ДТЭК и НКРЕКП и первым делом огласил внушительную сумму переплаты украинских потребителей из-за махинаций установления с 2017 года цен по формуле «Роттердам+» (когда за основу брали завышенную «среднеевропейскую» цену закупок угля и к ней добавляли траты на перевозку угля из портов Украины к ТЭС). По сведениям В. Шабанина, эта сумма чрезмерна – 18,7 млрд грн!

Такое обвинение еще больше разъярило В. Бутенко, но ведущий шоу успел переключить внимание сначала на беседу (дистационно по «Скайпу») сперва с подозреваемым экс-главой НКРЕКП Вовком, потом – с представителем «активистов-самозахватчиков» вагонов, вещавшим с пикника у станции Сосновка на Львовщине.

Последний продолжил повторять обвинения А. Герусу в «нарушении условий меморандума» (с С. Семенченко), но нардеп использовал этот вызов к микрофону для огласки очень болезненного упрека главам ДТЭК: они все эти годы осуществляют в крупных объемах завоз в Украину угля из России (добываемого в Ростовской области на шахте «Обуховская», которую ДТЭК купила в 2012 г. из-за нехватки антрацита украинской добычи).

А далее вместо «разжигания страстей»,А. Герус предложил присутствующему В. Бутенко разрешить возникший спор между ДТЭК и новой правительственной командой заключением «компромиссного» соглашения: ДТЭК снизит цены для своих украинских потребителей на 10%, а власти прервут импорт электроэнергии. Но этот (рациональный) вариант тоже раздосадовал В. Бутенко, «ответившего» молчанием несогласия.

Предложенное ограничение цен для украинских потребителей вредно для нынешней коммерческой стратегии менеджеров ДТЭК, которые нацелены продавать подороже и потому так тщатся наращивать свои продажи в страны ЕС более дешевой (пока) электроэнергии украинской генерации. По отчетам ДТЭК за первое полугодие с. г., им удалось продать за рубеж 3 млрд кВт/часов этого ресурса, что составило почти ¼ объема их поставок (по «нерегулируемому тарифу») промышленным потребителям на украинском рынке. В этом «холдинге» целенаправленно борются за то, чтобы продавать электроэнергию (с подконтрольных электростанций) по максимальной цене. Это стало навязчивой идеей-фикс нынешних менеджеров ДТЭК, уверившихся, что не они должны обслуживать нужды «населения» Украины, а наоборот: украинцы обязаны «патриотично» приносить сверхприбыли нынешним «воротилам» украинской энергетики…

Чрезмерное увлечение таким хищническим отношением к клиентам (и госказне) сподвигло глав ДТЭК активно расширять (планово убыточное) производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях, добившись в последние годы специальных преференций на такой «бизнес»: эту электроэнергию выкупает государство, субсидируя за счет налогов, собираемых с других «объектов обложения» (в т. ч. пенсионеров до недавнего времени). И все эти выкрутасы прикрывают словесами об «евроинтеграции», а при необходимости привлекают к делу разного рода пропагандистов и активистов-силовиков, как те, что второй месяц «удерживают» во Львовской области вагоны с углем, объявленные «угрозой энергонезависимости».

Фокусы демагогов не отменяют правду цифр

Оправдывать антиукраинскую коммерцию ДТЭК на том шоу был признан его завсегдатай экс-нардеп О. Ляшко. Он едва скрывал удовольствие от неудач В. Бутенко в споре с А. Герусом (чем подтвердилась нужда кое-кого в услугах ора и одурачивания публики). И как только А. Герус объявил, что с окончанием дебатов между энергоспециалистами намерен покинуть студию, О. Ляшко враз возбудился и стал картинно вопить, будто «хотел задать вопрос» ушедшему.

А далее принялся «разоблачать» инициативу А. Геруса по возобновлению импорта электроэнергии из Белоруссии, с ходу объявив, что это вызвано не спором между хозяйствующими субъектами, а «внешнеполитическими расчетами»: якобы таким путем «помогают Путину снять санкции» (бойкот торговли), введенные странами ЕС. Тот «конспирологический» изыск О. Ляшко бездоказательно повторяет с начала октября, но в студии это проделал более артистично благодаря ужимкам, игре слов и жестикуляции руками. Правда, ассистенты С. Шустера невольно опровергли основной домысел этого «радикала», показав заготовленный видеосюжет, где оппонентов критиковали не по «политической» линии, а как конкретных конкурентов в тяжбе за цену энергоресурсов: промышленники (предположительно опекаемые И. Коломойским ухитряются (в обход монополии ДТЭК) снизить траты на закупки электроэнергии для ферросплавовых и прочих заводов. При этом эти бизнесмены тоже платят налоги в бюджеты Украины и обеспечивают зарплаты десяткам тысяч работников…

Позже вопли «вилопляса» О. Ляшко тщился затмить другой борец за денежные знаки Госбюджета Украины – экс-нардеп (от «Батькивщины») Волынец. Тот повел себя, как хамелеон в засаде: в период споров А. Геруса, В. Бутенко, В. Шабунина с улыбкой выслушивал их доводы (в том числе предложение В. Бутенко расследовать «коррупцию при субсидировании» в 2004-2013 годах государственных шахт). Всё то время он припрятывал под стулом кулек с глыбой угля, а когда, наконец, его пустили к микрофону, достал свой «сюрприз» и (грозно помахивая) стал вещать, будто очень «хотел накормить» этим минералом покинувшего студию А. Геруса.

Мол, такой «наказ» этому экс-нардепу дали участники «блокады» под Сосновкой. Объяснять, что мешало сделать «это», когда А. Герус находился в пяти метрах рядом, этот «клоун» не стал, предпочтя привычное занятие ора в качестве главы «Конфедерации вольных профсоюзов Украины». При этом оглашать без запинки обычный набор претензий на получение из госбюджета выплат «в защиту шахтеров» этому деятелю помог многолетний опыт: с 1983 года он «осваивал этот жанр как депутат (в т. ч. нардеп трех созывов), а с 1985-го – как бессменный профсоюзный функционер.

Но логика нареканий М. Волынца в шоу С. Шустера явно грешила «свободой» от здравого смысла и неискренностью (будто не о рядовых шахтерах заботится этот требователь, а помогает частным владельцам шахт минимизировать их траты на использование «рабсилы»)… Неудивительно, что его не впечатлили не только оглашенные факты махинаций с субсидиями на содержание и модернизацию шахт и резкое сокращение такой помощи угольщикам, но заявление нардепа Е. Потураева, что новое правительство изыскало средства на погашение долга работникам шахт в Луганской области (над которыми в последние годы постоянно измывались многомесячными «задержками» зарплат, будто понуждая уволиться и ускорить банкротство этих конкурентов ДТЭК).

Talk show – не только зрелища для наивных

Примечательно, что возопить о ситуации в энергетике Украины и ходе борьбы за её нынешнее барышническое «реформирование» менеджеры ТРК «Украина» (присвоенной «холдингом» нынешнего «олигарха» Р. Ахметова) предпочли в изобретенном на Западе жанре Тalk show.

Вестернизаторы упорно приучают жителей Украины обсуждать социально значимые проблемы не по-умному (обстоятельно, с участием представителей всех заинтересованных сторон и в режиме научных «диспутов»), а балаганно: когда кем-то как-то найденным «гостям» студии позволяют высказать лишь часть им известного по «теме обсуждения», нередко допуская ругань, перекрикивания, муссирование наветов и иные «грязные» приёмы несвободы слова. Зато такой «сумбур» приукрашают (по примеру цирковых фокусников) зрелищными сценками, где массовка (бессловесных) «зрителей» студии или хлопает в ладоши по командам организаторов, или имитирует «выказывание мнения» более изощренно: нажимают кнопки неких «пультов для голосования». В последнем случае показы таких конвульсий массовки (как отвлекающие финты фокусников) сбивают с толку доверчивых телезрителей, позволяя управляющим телеэфиром впаривать (как «итог голосования») те или иные оглашаемые «данные».

Профессионалы предпочитают называть такое одурачивание телезрителей «манипуляциями», но суть та же: шустряки пропагандируют угодное заказчикам, используя часть телезрителей («втемную»), как бесплатных разносчиков муссируемых мнений. Для пущего «резонанса» от таких «шоу» там практикуют провокации ругани и скандальные выходки «гостей»: потому в ряд последних часто подсаживают опытных скандалистов-балбесов, предпочитая их толковым знатокам заявленных тем.

Благодаря набору разных трюков реальными выгодополучателями такого телебизнеса оказываются не их зрители, а иные лица (в т. ч. заказчики пропаганды, не упоминаемые обычно в «блоках телерекламы», встроенных в трансляции «толк-шоу»). Тратить ли своё время на просмотры подобных телепрограмм (чтобы лично увидеть очередной разрекламированный скандальчик) – каждый вправе решать сам. Булгаковский профессор Преображенский наверняка бы не одобрил такое времяпрепровождение, одаривая толковым советом:

«Не смотрите бесноватые Тalk show, а коль иных нет – вообще никакие не смотрите».

Благо не желающие одурачиваться и/или расстраивать психическое здоровье могут в наше время найти иные возможности получать информацию по теме – достоверную и быстро. Например – на тех интернет-ресурсах, где публикуют в оригинале и полно мнения соответствующих знатоков. От таких публикаций больше практического толку, хоть они обычно менее «зрелищны», чем шоу, где «шаманят» шустряки. Тем более что для любителей «зрелищ» у нас тоже простор возможностей: можно любоваться пейзажами (от восхода до заката, на суще, море, в небесах), можно присмотреться к сценкам городской жизни (за удачные рассказы о которых порой можно даже получить гонорар), а для «гурманов» зрелищ в Одессе пока еще работает (не добитый конкурентами) театр подобных сцен, именуемый (по античной традиции) кратким словом «цирк». Посещая Одесский цирк, можно не только сэкономить на валерьянке, но и побывать в «живой» атмосфере праздника жизни (с правом подтрунивать потом «лохов», страдающих из-за болтовни в чужих теле«эфирах»).

За «справедливость» надо бороться и самим потребителям

Созерцая баталии в Украине современных скоробогатьков, глупо забывать, что те не особо страдают и могут (даже коронованные в «олигархи») в любой момент успешно эмигрировать, а «украинскими» их идентифицируют не за готовность пожертвовать Отчизне хотя бы полсостояния, а по основному месту добывания барышей (стяжая деньги у массы местных обывателей). Они – люди финансово «состоятельные», но это не отменяет право прочих отстаивать собственные имущественные интересы. В том числе противиться «накручиванию» цен и иным ухищрениям ловких «трейдеров» вправе и должны потребители соответствующих товаров и услуг. Это и есть «свобода рынка»: каждый отстаивает свои законные выгоды. А если кое-кто себе в помощь нанимает «дружины активистов» и массированно клевещущих на оппонентов, такие игры в «правовом» государстве надо жестко пресекать (усматривая в деяниях – как минимум «недобросовестную конкуренцию»), чтобы держава не «переформатировалась» в зону бесправия туземцев и безнаказанности грабящих страну алчных проходимцев…