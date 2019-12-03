 В Одессе действует программа помощи переселенцам

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов встретился с заместителем Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексеем Илляшенко.

Новое Министерство ведет работу по возвращению оккупированных территорий, помогает внутренне перемещенным лицам и переселенцам, ведет работу с семьями погибших воинов АТО.

В Одессу Алексей Илляшенко приехал по приглашение ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Здесь состоялась конференция, посвященная диалогу и медиации в украинском обществе, вопросам реинтеграции людей, живущих на временно оккупированных территориях, и внутренне перемещенных лиц. Но в плотном графике дел Алексей Илляшенко нашел время посетить ведущий юридический вуз страны и встретиться с его Президентом, почетным гражданином города Одессы и Одесской области Сергеем Киваловым.

Выбор вуза не случаен. Большое количество юношей и девушек с временно оккупированных территорий получают образование в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Кроме того, решается вопрос возможности получения дистанционного образования. По возвращении в Киев Алексей Владимирович намерен обсудить этот вопрос с Министерством образования и науки Украины.

Сергей Кивалов рассказал, что обсуждавшиеся сегодня проекты, заявленные Министерством евроинтеграции, в Одесской юридической академии уже начали реализовывать:

В этом учебном году мы взяли на учебу крымчан, пожелавших учиться у нас. Подчеркну, ребята учатся на бюджетной форме обучения. Думаю, и министерство, и правительство должны создавать условия, чтобы те, кто хочет приехать учиться сюда, имели такую возможность. Мы открыты для этого. Одесса – многонациональный город. И нет ни одной области страны, которая бы не была представлена в нашем университете. И если здесь хотят учиться молодые люди из Донецка, Луганска, Севастополя, мы должны предоставить им эту возможность. Тогда они будут патриотами своей страны, чем мы можем только гордиться. Важно, чтобы мы продолжили эту работу.

Президент вуза сообщил, что готов принимать учиться молодых людей с временно оккупированных территорий не только после 11 класса – в университет, но и после 9 класса – для учебы в колледже. Ребята будут обеспечены всем необходимым, включая современные комфортабельные общежития. Есть, конечно, вопросы. Но их следует решать с Министерством образования и науки и с Кабинетом министров при обсуждении бюджета.

Заместитель Министра Алексей Илляшенко после переговоров с Президентом вуза Сергеем Киваловым, встретился в актовом зале со студентами Академии. У них состоялся конструктивный разговор.

Впечатления у меня очень теплые, позитивные. Мы сегодня говорили о том, что в фокусе самого серьезного внимания – студенты, молодежь с оккупированных территорий – с Севастополя, Крыма; с Донецкой и Луганской областей. Согласно законодательству Украины, эти молодые люди должны иметь возможность приезжать и получать образование у себя на родине, в учебных заведениях на контролируемых территориях страны. Мне очень приятно, что Президент университета Сергей Васильевич Кивалов – настоящий профессионал своего дела. Он выразил готовность сотрудничать в этом направлении с нашим Министерством и с Министерством образования и науки. У него есть интересные идеи для расширения практики обучения. Я полностью поддерживаю его проекты, и мы их будем всячески развивать. Наши дети, живущие на оккупированных территориях, должны получать украинское образование, воспитываться в духе патриотизма, с любовью к своей стране, – заявил Алексей Илляшенко.

С начала конфликта на востоке страны на базе Юридической клиники по инициативе Сергея Кивалова был открыт Антикризисный центр помощи переселенцам. Он успешно работает и сегодня.

Жители с востока страны, попавшие в сложную ситуацию, остро нуждались в поддержке, в юридической, и материальной помощи. Наиболее частые вопросы, с которыми к нам обращаются переселенцы, это вопросы, связанные с социальным обеспечением, получением пенсий, выплат и льгот, получением справок по безработице. Сергей Васильевич Кивалов держит на контроле эти вопросы, лично оказывал помощь, как юридическую, так и материальную. Наибольшее число обратившихся за помощью пришлось на первые годы активных боевых действий. Сегодня значительно меньше таких обращений, но они есть. При решении разного рода вопросов мы обращаемся в компетентные органы, чтобы решить проблемы переселенцев. Сотрудники Юрклиники ответственно относятся к работе с переселенцами. Ведь среди наших студентов тоже есть переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые учатся здесь, живут в общежитиях НУ «ОЮА». Всего за этот срок к нам обратилось около десяти тысяч переселенцев. Всех этих людей, обращающихся в Юридическую клинику, мы принимаем в любое время, без предварительной записи. Достаточно при себе иметь паспорт, либо свидетельство о вынужденном переселении,

– рассказала директор Юридической клиники Юлия Шишацкая.

Всего за 22 года существования Юридической клиники бесплатную юридическую и нотариальную помощь получили более чем 200 тысяч граждан.