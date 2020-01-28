Имя Греты Тунберг станет товарным знаком

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как торговую марку. 17-летняя активистка объяснила, что некоторые люди часто пытаются якобы от ее имени общаться с известными людьми и политиками, передает 24tv.ua.

Я подала заявку на регистрацию своего имени, Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet и т. д. в качестве товарных знаков. Этот шаг нужен для защиты движения и его деятельности,

– сообщила Грета в своем Instagram

Тунберг уточнила, что ее имя и движение FridaysForFuture постоянно используются с коммерческой целью без какого-либо согласования. Это происходит, например, в маркетинге и торговле товарами. Экоактивистка также сообщила, что от ее имени и имени движения люди собирают деньги.

Тунберг также решила создать фонд, который будет заниматься проблемами экологии, климата, вопросами социальной устойчивости и психического здоровья. Активистка объяснила, что это нужно для того, чтобы легально и прозрачно использовать деньги, которые поступают в виде лицензионных платежей, пожертвований и призов.

Напомним, что Грета Тунберг сегодня – одна из самых известных экоативистов, выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года стала известна тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции: прогуливала школу по пятницам с плакатами в защиту климата.