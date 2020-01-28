Имя Греты Тунберг станет товарным знаком

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое имя как торговую марку. 17-летняя активистка объяснила, что некоторые люди часто пытаются якобы от ее имени общаться с известными людьми и политиками, передает 24tv.ua.
Тунберг уточнила, что ее имя и движение FridaysForFuture постоянно используются с коммерческой целью без какого-либо согласования. Это происходит, например, в маркетинге и торговле товарами. Экоактивистка также сообщила, что от ее имени и имени движения люди собирают деньги.
Тунберг также решила создать фонд, который будет заниматься проблемами экологии, климата, вопросами социальной устойчивости и психического здоровья. Активистка объяснила, что это нужно для того, чтобы легально и прозрачно использовать деньги, которые поступают в виде лицензионных платежей, пожертвований и призов.