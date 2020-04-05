Заразомор COVID-19 – плод «глупых» ухищрений: спасение – в сопротивлении интеллектуалов

Первопричины ширящейся ныне смертельно опасной эпидемии COVID-19 те же, что и у бедствия 1930-х, точно названного «голодомором». Не зря в истории нашего народа голодовки и опасные инфекции часто случались вместе. И порой – в троице с «войнами» политическими. Нынешнее нашествие COVID-19 имеет все признаки (инфекционной) войны мирового масштаба, что повышает цену решений о мерах противодействия или попустительства заражению людей. А готовят и утверждают эти решения в штабах властных сил. Потому исход битв с коронавирусной заразой предрешен тем, «глупы» или верны (точны, дальновидны, исполняемы…) решения и действия властей Украины и регионов. Это актуализирует давнюю «философскую» проблематику состязания умных людей с авторами бедоносных глупостей, что для многих станет условием (не)выживания…

В ад эпидемии роют яму – «глупостями»

И деятели наук, и спонсоры «грантов» предусмотрительно избегают ныне на конкретных примерах глубоко изучать явление «глупости». Но в толковом словаре смысл этого слова указан: «недостаток ума…». Ранее такую нехватку называли, как зафиксировал В. Даль, точнее – «скудоумие». А вот творения в виде мыслей, указаний и практических дел обозначили как «глупость», что логично связано с понятием «лупка»: «порка, кара побоями» (ныне в этом смысле чаще применяют словцо «попадалово»). Ибо умные давно подметили:

Omnium malorum stultitia est mater (Глупость – мать всех бед).

Но глупости бывают в разы различны по вредности. Когда корчат гримасы и, сняв на видео, хвалятся тем в Интернете, то шутовство может вредить лишь политической карьере кривляк. Иное дело, если влиятельные лица удумают нечто корежащее судьбы многих других людей. Так, взрыв на ЧАЭС, дерибан ЧМП, «сплытие» Крыма, обвалы «аварийных» зданий, марнотратство на «гиперлупе» и прочие беды в той или иной мере подпитаны разными глупостями (порой в смеси с вражьей хитростью). Авторы тех роковых деяний использовали властные полномочия и тем особо опасны в любом обществе! А у нас впору не только раз в квартал тестировать чиновников на тягу к «тупоумию», но и создать в полиции спецподразделение противодействия их подрывным суперглупостям…

Завоз в Украину эпидемии COVID-19 тоже не обошелся без решений и действий, изначально изобличенных знающими патриотами как «глупые» и вредные. Но одной серией недоумств творимый ныне «заразомор», увы, не ограничивается: на очереди – пополнение. И чтобы предвидеть, откуда явятся и чем грозят новые творения недоумков, надо знать всю их цепочку. «Матерями» эпидемии COVID-19 в Украине представляется такая вереница «халатностей».

По настоянию иностранных «партнеров» с 1990-х годов стали рушить прежнюю общедоступную систему здравоохранения на основе идей Николая Семашко, творчески осмыслившего личный опыт работы участковым земским врачом. Этот процесс увлек ряд бизнесменов перспективой стабильной наживы на лечении состоятельных пациентов, оказывая высокорентабельные медуслуги, к которым никак не относится тотальная противоэпидемическая защита населения. Потугами «новаторов» из Кабмина (при премьерах А. Яценюке и В. Гройсмане) с ведома президента П. Порошенко в 2014-2017 гг. ликвидировали существовавшую еще общегосударственную Санитарно-эпидемиологическую службу Украины. Особо усердствовала в том (не брезгуя смущать умы «высерами» в Интернете) У. Супрун, бизнесвумен с опытом рентгенолога, командированная из США и поддерживаемая зарубежной НГО «Институт Аспена». Сменщики из правительства А. Гончарука с ведома президента В. Зеленского не пытались с сентября 2019 г. до марта 2020-го исправить вредительства Супрун – Аспена, не укрепляли сеть общественных (государственных и коммунальных) медучреждений и (потеряв пару месяцев) не готовили силы и средства против проникновения в Украину COVID-19.

Еще ярче «засветились» глупости VIP-деятелей при противоречивом введении в марте ограничительных мер, представляемых несведущими «карантином».

Злодейская игра в «нанайцев»

Историки до сих пор спорят о причинах массового голода 1930-х: «стихии» тому виной, просчеты тогдашних властей, чья-то злодейская воля или «букет» вредительств. Ныне, в «информационную эру», имея массу конституционных прав, мы можем и должны точно установить и задокументировать для потомков, как и почему случилась нынешняя драма (где опять мишенью стала Украина). ГПУ таких расследований не начинает, но сообщения многих СМИ подтверждают досадный факт: эпидемия COVID-19 – результат многодневных повторных вредительств и «халатной» бездеятельности очень многих лиц, включая VIP-политиков. Заговор можно лишь подозревать, но очевиден дебилизм опасной двойной игры в «нанайских мальчиков».

Опасная бездеятельность правительства А. Гончарука вынудила президента В. Зеленского услугами поддерживавших депутатов Верховной Рады отправить под следствие в отставку – не оправдавшую доверие бригаду КМУ. Срочно обновив состав правительства, пост главы Минздрава передали (вместо самопиарщицы Скалецкой) заслуженному врачу Украины Илье Емецу. И тот, вопреки помехам «супрунцев» (оберегающих финансовые секреты МОЗ Украины, будто собственный «общак»), стал перераспределять средства в пользу региональных учреждений здравоохранения (тех, что уцелели от «реформ»), налаживать улучшение диагностики и достоверный учет заболеваемости COVID-19, а также добился замены «пустозвонного» Приказа (№ 663) «Об оптимизации мер по недопущению занесения… вирусов» на вводящий в действие крайне нужные практические указания медперсоналу, как выявлять зараженных и лечить заболевших. Теперь всем желающим доступны эти инструкции.

Назначение главой МОЗ практического деятеля медицины помогло ускорить «открытие» публике того факта, что COVID-19 уже опасно ширится в Украине. За этим последовало убеждение премьер-министра и президента в необходимости начать (предпринимамые в других странах ЕС) профилактические меры против инфицирования населения коронавирусом (о чем уже просили городские головы Черновцов, Киева и другие деятели местного самоуправления).

«Антивирусным» новациям глав МОЗ, МВД и ряда других пытались активно противостоять «скептики» из пула «соросят», и будто в помощь им чины МИДа вдруг развернули чрезмерную активность по организации ввоза в страну без надлежащей проверки состояния здоровья сограждан, по разным причинам находившихся за границей. Это привело к массовому проникновению в страну зараженных и заболевших COVID-19, спровоцировав бум прироста у нас числа таких людей и ими зараженных после приезда. Медики установили (и это доказуемо в судах), что резкий эпидемический рост вызвали именно въезжавшие из стран, пораженных COVID-19, или зараженные при этом в транспортных средствах при переездах или перелетах… Сознают это и массы обычных граждан, всё чаще и злее осуждая эту «глупость»:

Alex San Это заслуга наших правителей, которые делали всё для ввоза вируса (в виде 110+ тыс украинцев без должного карантина) и его распространения…

Елена Исмаилова "Спасибо" Зеленскому за эшелоны смерти, БЕЗ КАРАНТИНА!!! За отсутствие тест систем! За проданные маски и т.д .

Не менее досаден для правящей команды укор правды фактов: эпидемия захватывает Украину (особенно – Киев и местности, где больше вернувшихся из-за границы заробитчан и туристов). На 31 марта были официально признаны уже 549 случаев «лабораторно подтвержденных случаев COVID-19», и этот счет стремительно растет…

За обнаруживаемый крах демонстраций противостояния эпидемии кто-то должен был ответить, и последовали «оргвыводы»: без публичных пояснений с подачи В. Зеленского Верховная Рада 30 марта отправила в отставку – не кого-то из МИДа, а… главу МОЗ(?!). Заодно отставили и главу Минфина Игоря Уманского, поддерживавшего разумную идею перераспределить в плане госбюджета финансовые траты в пользу медучреждений и на иные острые нужды из-за «карантинных» ограничений общественной активности.

Почему отстранили деятельного организатора противостояния эпидемии И. Емеца (сам он заявления об отставке не подавал)? Людей думающих всё чаще озаряют подозрения о (преступном) желании скрывать «вредную» правду (дабы не подрывать веру в «мудрость» ныне правящих):

Сергей Бондаренко

Щас степашка откорректирует информационное обеспечение карантина, смертность будет остановлена, все сразу выздоровеют и мы забудем на всегда о крона вирусе. Умирать конечно же будем, но от обычной пневмонии. И никакой пандемии в Украине...

Лицемерить, публично вещая одно, но делая противоположное, – давний приём многих, применяемый, увы, и в политике. Это можно зачесть в подобие «военной хитрости», если лицемерят против партийных конкурентов или противников. Но когда так поступают против интересов своих клиентов-избирателей (включая симпатиков, помогших избранию во власть), напрашивается уйма нелицеприятных слов, цензурное из которых – «зрада»…

Дьяволектика «ухищрений»

Еще древние мыслители заметили двузначность многих деяний для разных оценивающих их «интересантов». Если на базар съедется больше продавцов, это радует покупателей, но не приехавших продавать товары одного и того же рода. Если на ухабах «шоссе» повредится колесо автомобиля, это огорчает его владельца (и пассажиров), но никак не получающих заказ на внеплановый авторемонт…

Несчастья одних могут сулить выгоды другим. Это дало толчок развитию искусства спорящих с разных «точек зрения», что древние эллины нарекли «диалектикой» (διαλεκτική), Но такое «двуречие» порой возникает не только в обсуждении приятного (чаепития, например), но и в оценке драматических происшествий, включая пожары и эпидемии. В последних случаях разномнения правомерно приравнять к «дьяволектике»: усматривать «выгоды» в том можно лишь с позиций злодейских («дьявольских») сил.

Сомнительные «интересанты», увы, обнаруживаются и в драме заражения жителей Украины чужеземным COVID-19. Не было в наших краях отродясь такой заразы, ввезена – мигрировавшими по разным причинам из зарубежья. При этом большинство таких людей не знало достоверно, что стали «вирусоносителями» (если, были заражены, например, в самолете или автобусе при возвращении на родину). А их беспечности способствовали и организаторы их ввоза, и те, кто не организовал противоэпидемические обследования и обсервацию, а также «правившие» в Украине в момент той очень спешной кампании «эвакуации» (под эгидой МИДа Украины).

«Глупые» действия ряда чиновников, попустительствовавшие росту эпидемии, можно пояснить давно муссируемыми слухами об их «бестолковости» (что порой не вызывает сомнений, как в случае с болтливым «профаном» А. Гончаруком), межведомственных недоразумениях и т. п.. Зато весьма загадочна активность многих сотен малоизвестных публике лиц, настойчиво ширящих (то ли от скуки, то ли на заказ) слух, будто угроза COVID-19 сильно преувеличена, мол, нет никакой эпидемии. В ошибочности этой версии уже скандально убедился депутат Верховной Рады Сергей Шахов, но «неверящих» это не смущает, они зачем-то и далее тиражируют несуразные «опровержения»:

Ольга Денисова Тамара Черниченко у меня папа умер в 2012 году, от пневмонии, лёгкие сгорели. И врачи сказали, что это такой вид пневмонии(курпозная или ожёговая) Лёгкие сгорают. И при это, что они видели, что он тяжёлый держали в приёмке 2 часа. А в 2017 году умерло больше 3-х миллионов. И у меня нет никакой паники

Ольга Денисова В эту афёру 21 века даже верить не собираюсь.

Против поддержания в Украине в период эпидемии жестких мер самоизоляции не только заболевших, но и потенциальных жертв более ловко разводиллохов полемику 27 марта и Савик Шустер. Этот распиаренный телевизионный «властитель дум» (и свободы слово молвить) внушал ту точку зрения, что «экономика не выдержит» массового трехнедельного перерыва работы большой части населения, а значит, надо им разрешить свободу… массового заражения друг друга.

В глашатаи этого недомыслия предусмотрительный маэстро призвал (по удаленной связи без встречных вопросов оппонентов) очень малоизвестного даже в бизнесе, а не только санитарии Геннадия Чижикова, главу Торгово-промышленной палаты Украины. Естественно, ловкий Шустер умолчал, что тот «эксперт» тоже ранее проходил (как тест на лояльность) смотрины в киевском филиале Института Аспена. И «мнение» привлеченного говоруна никак не могло не соответствовать публичным речам, оглашенным в тот день и на аккаунте «видного экономиста» У. Супрун:

Эта доярка бенефициарка финансов МОЗ теперь пиарится на опыте Южной Кореи, где вопреки её бла-бла карантин и изоляцию применили, но дополнили очень нужным (хотя и финансово затратным) массовым тестированием населения на наличие COVID-19. Увы, нам о том остается лишь мечтать: на внеочередной сессии 30 марта в Верховной Раде не хватило голосующих за финансовую добавку МОЗу на эти и иные профилактические цели. За распродажу земель хватило голосов, а на защиту аборигенов от мора – нет!

Спасение – в смене охлократии властью интеллектуалов

Выживание тысяч наших соотечественников и само сохранение самостоятельности державы украинского народа сейчас критично зависят от «глупостей» политиков, включая группу самоназвавшихся «слугами народа». Теперь, пребывая на очень «хлебных» должностях, многие из них не особо противятся сокращению «популяции» того народа, из чьей казны им платят немалое жалованье… Оторвались они от народа, глубоко зацифровались и засмартфонились, неверно поняв цели санитарной самоизоляции. Спасти страну от их вредных деяний могут теперь только альтернативные им силы (ранее потесненные от «кормушки» из пЕС – не в счет).

Жизненно необходима замена охлократии на управление державой людьми патриотичных (а не «пропрезидентских») позиций, с богатым запасом знаний (общенародного хозяйства, устоев правового государства, нужд своих избирателей...) и способностью – мыслить здраво, а не по наущению У. Супрун и Ко.

При этом выжить в условиях эпидемии очень поможет развитие широчайшей «обратной связи» чиновников с подопечными согражданами, а также творческое осмысление опыта других стран. Кроме знаний, собранных медиками Китая и Южной Кореи, в наших условиях очень поучителен опыт политиков и бизнеса Бразилии. Там аспенозависимый президент-самодур встретил сопротивление своей(?) глупости отменить «карантин», на что губернаторы (живущие за счет налогов со своих земляков, а не на иностранных «грантах») ответили решительным отказом и получили поддержку населения. А тамошних грантоедов очень урезонил ультиматум местных воротил нелегальных бизнесов: кто выйдет на улицу во время комендантского часа или иначе нарушит требования санитаров – рискует попасть в морг, даже при отсутствии COVID-19.

Ведь эта аномальная эпидемия сродни войне, а на войне – как на войне.