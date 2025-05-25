18-го мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самарянке, архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. В этот воскресный день Церковь вспоминала встречу и разговор Спасителя с самарянкой. В этот же воскресный день, 18-го мая, храм мученика Виктора и великомученицы Ирины в поселке Авангард отметил храмовый праздник. Божественную литургию возглавил настоятель храма протоиерей Петр Гайдук. Церковь чествовала память святой Ирины, которая родилась в I веке в семье богатого язычника, но решила принять Крещение.

21-го мая, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, епископ Тарутинский Алипий возглавил Божественную литургию в Свято-Иоанно-Богословском храме села Красное. За богослужением традиционно возносились горячие молитвы о мире в Украине ко Господу и Его великому угоднику - святому апостолу Иоанну Богослову.

22-го мая в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы совершили торжественную Божественную литургию в честь праздника перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Богослужение возглавил настоятель собора протоиерей Иоанн Желиховский. Придел нижнего храма Свято-Успенского кафедрального собора освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор принял участие в круглом столе «Соборность в жизни Православной Церкви: от соборов древности до Собора Украинской Православной Церкви в Феофании». Возглавил работу круглого стола Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, протоиерей Максимиан Погореловский принял участие в работе круглого стола депутатской комиссии Одесского областного совета «За духовность, нравственность и здоровье Одесчины». Обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между Церковью, обществом и органами власти в современных условиях. В Иерусалимском храме Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря состоялась выставка работ финалистов Международного конкурса детского творчества «Пасхальное сияние».

Уже 31-й год подряд продолжается этот масштабный художественный проект. На выставке были представлены 300 произведений детского творчества, около 100-а из которых отмечены дипломами. Святитель Димитрий Ростовский говорил: «Зависть – причина всякого зла, всему же доброму враг. По зависти Каин убил Авеля. Исав преследовал Иакова, Саул гнал Давида, и бесчисленное множество зла по зависти творится в мире. Зависть и ненависть затворяют Небо, ослепляют разум, помрачают душу, отягчают совесть, опечаливают Бога, веселят бесов. Тот, «кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет» (1Ин. 2,11), – говорил апостол. Итак, будь благодарен за свое положение, дарованное тебе от Бога; держись того, что дал тебе Бог, и не завидуй тем, кто больше тебя благополучием и честью. Облеченных честью от Бога и от людей и ты почитай и, отвечая им, будь любезен и смирен. Не отнимай завистью у того, кому Бог что-либо даровал, и не восхищай с гордостью себе, ибо никто не может ничего достать себе сам, если не даст ему Бог, ибо всякая власть и честь от Бога.