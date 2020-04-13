Медики назвали заболевания, при которых возникает тяга к сладкому

Данные исследований по-настоящему пугают: ученые все чаще сравнивают любителей сахара с наркоманами, предостерегая — сладости не только дарят мимолетное удовольствие, но и вызывают привыкание, в конечном счете обращая в руины здоровье.

В основе неодолимой тяги к сладкому лежат биохимические процессы в организме: резкие скачки глюкозы в крови провоцируют потребность в новой «дозе» сахара. Существует также ряд заболеваний, которые могут вызывать непреодолимую тягу к сладкому.

Поэтому если вы заметили неконтролируемую тягу к сладостям, стоит обратиться к специалисту и проверить свое здоровье.

И так, какие же заболевания могут вызывать постоянную потребность в сладком:

Остеохондроз

Когда артерии, транспортирующие кровь к мозгу передавлены, то мозг не получает глюкозы и соответственно подает организму сигналы, что нужны быстрые углеводы.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Повышенная кислотность, запоры, дисбактериоз и другие заболевания нарушают процесс усвоения минералов и аминокислот, поэтому и возникает желание съесть что-нибудь сладкое.

Заболевания печени

Если человек перенес болезнь Боткина, то ему всегда будет хотеться сладкого. Когда селезенка страдает от воспаления, она требует углеводов.

Сахарный диабет

При диабете первого типа человеку всегда хочется сладкого, поскольку в организме не вырабатывается то количество инсулина, которое необходимо для усвоения глюкозы.

Пивной алкоголизм

Для переваривания даже малой дозы спиртного организму нужна глюкоза и получить ее можно путем употребления сладких продуктов.

Однако не стоит забывать и о том, что тяга к сладкому может быть обусловлена отсутствием силы воли, но все же перед тем, как пытаться изменить привычку, стоит обратить внимание на состояние здоровья и удостовериться в отсутствии заболеваний.