Игорь Назаренко: Языковое дежавю

«Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — государственным должен быть украинский язык. Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должно быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», — поделился своими заблуждениями Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Украинской правде».

В Украине, к сожалению, стало общим местом, что чем тупее чиновник, тем он сильнее хочет поразить публику оригинальностью своих суждений. То Данилов бездоказательно обвинит КНР в искусственном создании коронавируса, то расскажет, как РФ создавали пот дулами пулеметов, то поведает что русский язык знать не надо… Ладно, был бы он такой один, но конвейер отрицательного отбора безостановочно подбрасывает нам новых и новых!

А тем временем Конституционный Суд рассматривает в режиме открытого пленарного заседания конституционное представление народных депутатов Вадима Новинского и Александра Долженкова о несоответствии Конституции языкового закона, принятого в рамках президентской избирательной кампании Петра Порошенко «Армия.Мова.Вира» 25 апреля 2019 года. Представление подписали 51 народный депутат восьмого созыва. Закон нарушает Конституцию в части дискриминации русского и других языков, а также в части соблюдения предписанной Конституцией процедуры рассмотрения и принятия законопроекта: а именно требования голосовать лично. Закон был принят голосованием более двух десятков карточек народных депутатов, отсутствующих на пленарном заседании. Защищать закон пришли все те же пещерные «армовирщики» Княжицкий, Чубаров и Парубий.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря поддержала правомерность конституционного представления Вадима Новинского и Александра Долженкова о необходимости установить конституционность языкового закона, отметив, что оспариваемый закон нарушает статью 10 Конституции о статусе украинского как государственного и особом статусе русского языка, а также существенно ограничивает права коренных народов и национальных меньшинств.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский озвучил позицию главы государства относительно конституционного представления: закон с названием, касающимся регулирования только украинского языка не должен регулировать языки национальных меньшинств включая русский, для этого необходим отдельный закон. Процедуру принятия закона с кнопкодавством и другими нарушениями президент считает конституционной, сообщил Вениславский.

Уместно будет привести здесь слова Андрея Портнова: «Господин Президент, мы надеемся, что сегодняшняя позиция Вашего официального представителя в Конституционном Суде по языковому закону — это мнение недостаточно интеллектуального, плохо развитого и случайного функционера.

Единственный способ развеять сомнения, что это официальная позиция Президента, получившего доверие на юго-востоке — это уволить чиновника или публично озвучить свою позицию.

По сути, сегодня официальный представитель Президента вышел перед Конституционным судом с позицией Порошенко/Парубия, которая усугубляет раскол страны, консервирует политику предыдущего преступного режима и сжимает территорию страны до границ применения всего одного языка», - отметил А.Портнов.