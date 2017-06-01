В Одессе продолжается реконструкция улицы Преображенской. Часть ее уже готова к укладке бетонных плит основания трамвайных путей

Работы по реконструкции Преображенской начались 17 марта как составная часть проекта одесского скоростного трамвая. В ходе демонтажа асфальтобетонного покрытия и трамвайных путей на некоторых участках проезжей части, была обнаружена историческая брусчатка.

На участке между улицами Бунина и Дерибасовской выполнены все земляные работы, заменены коммуникации.

В настоящее время идет укладка асфальтовой "подушки" под укладку бетонных плит бесшпального основания трамвайных путей по технологии BKV. Также здесь все готово к началу укладки асфальта в несколько слоев для проезжей части.

Чиновники одесской мэрии и транспортники на официальном уровне предлагают обособить обновленные трамвайные пути на Преображенской для того, чтобы трамваи не стояли в пробках в общем потоке автомобильного движения. Это связано с тем, что в будущем скоростном трамвайном маршруте участок в центре города по улицам Софиевской и Преображенской является самым "проблемным" местом с точки зрения скорости.