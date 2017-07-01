Старая Одесса в фотографиях

В Одесском музее западного и восточного искусства состоялась презентация выставки уникальных фотографий «Одесса в старых фотографиях».

В пресс-конференции приняли глава попечительского совета Музея западного и восточного искусства Юрий Маслов, исполняющий оюязанности директора музея Игорь Пороник, создатели проекта «Старая Одесса в фото» Евгений Волокин и известный коллекционер и краевед Анатолий Дроздовский.

Выставка откроется в Музее ко Дню города, это будет масштабная экспозиция, работа над которой идет уже несколько месяцев, она займет все три выставочных зала на первом этаже. Презентация же состоялась гораздо раньше будущей выставки не случайно. Организаторы обратились к одесситам с просьбой обратиться к собственным семейным альбомам и архивам. Ведь зачастую, вглядываясь в любимые лица родных и близких, люди забывают о «заднем плане» той или иной фотографии. Между тем, именно на этом «плане» можно рассмотреть памятники или элементы архитектуры, фонтаны или другие вещицы, которые время не сохранило до наших дней, но которые являются запечатленной историей нашей любимой Одессы, то есть, уже бесценным документом. Вот организаторы и просят одесситов предоставить такие фото. Их отсканируют и с благодарностью вернут владельцам (old.odessa.ua).

Организаторы рассказали и о будущей выставке, и, главное, о тех удивительных находках, с которыми они сталкиваются при ее подготовке.