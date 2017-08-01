В музее Утесова - пополнение

24 августа «Музей-квартира Л.О.Утесова» получила пополнение экспонатов. Очередной дар из США привез один из авторов идеи создания такого музея в Одессе, Эдуард Амчиславский. И первыми зрителями оценившими этот дар стали сразу три руководителя нашего города, области, и облсовета: городской голова Геннадий Труханов, глава ОГА Максим Степанов и председатель облсовета Анатолий Урбанский, которые в этот день посетили музей-квартиру. Это уже не первый дар который Эдуард Амчиславский делает музею, и в этот раз привез из США в Одессу ценнейшие вещи. Среди них - оригиналы фотографий Л.О.Утесова с его дарственными надписями, новое издание книги Утесова «Спасибо, сердце!», набор игл для музейного патефона, чтобы можно было прослушивать старые пластинки и многое другое. Среди даров есть и абсолютные раритеты: набор значков и собрание почтовых марок и конвертов с изображениями знаменитого одессита, выпущенные сверхмизерными тиражами. Напомним, что Музей-квартира Л. Утёсова в Одессе открылся 2 сентября 2015 года по адресу улица Утесова, 7. В этом доме (бывший Треугольный переулок) родился и провел детские годы выдающийся мастер эстрадного искусства, народный артист СССР Леонид Осипович Утесов.