Руины Масонского дома разбирают по камешку

Неизвестные продолжают растаскивать по камешку то, что осталось от здания Русского технического общества на Княжеской улице.

Установленный вокруг руин забор плохо защищает памятник архитектуры. Более того, несколько секций ограды тоже исчезли. На территории лежат частично сложенные в штабеля ракушечниковые блоки.

В облсовете, в ведении которого находится здание, похоже ничего о происходящем не знают.

Сейчас желающих восстановить Масонский дом нет. Компания, купившая здание на аукционе была готова сделать это (и до обрушения, и после), в прошлом году отказалась от своих планов.