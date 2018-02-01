Самый старый старожил города

В Одессе, на проспекте Шевченко, недалеко от Политехнического университета, растет знаменитый казацкий дуб. Это самое старое дерево в городе − его посадили 225 лет назад, еще до основания Одессы.

У старейшего дерева есть собственное имя – «Черная ночь», и оно является ботаническим памятником природы местного значения.

Памятный дуб был посажен в далеком 1792 году. В ту ночь казаки-нерубаи прощались с воинственными казаками, которым по велению императрицы Екатерины II суждено было переселиться на Кубань. На прощание казаки посадили дуб, в надежде, что, когда он вырастет, казаки снова объединятся.

А еще существует легенда, что недалеко от дуба закопан клад, но где точно не знает никто − «Черная ночь» хранит эту тайну.