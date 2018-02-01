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  • Дата: Вчера, 16:49
Вчера, 16:49

Самый старый старожил города

Категория: Фоторепортаж


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Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
Самый старый старожил города
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В Одессе, на проспекте Шевченко, недалеко от Политехнического университета, растет знаменитый казацкий дуб. Это самое старое дерево в городе − его посадили 225 лет назад, еще до основания Одессы.

У старейшего дерева есть собственное имя – «Черная ночь», и оно является ботаническим памятником природы местного значения.

Памятный дуб был посажен в далеком 1792 году. В ту ночь казаки-нерубаи прощались с воинственными казаками, которым по велению императрицы Екатерины II суждено было переселиться на Кубань. На прощание казаки посадили дуб, в надежде, что, когда он вырастет, казаки снова объединятся.

А еще существует легенда, что недалеко от дуба закопан клад, но где точно не знает никто − «Черная ночь» хранит эту тайну.


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Самый старый старожил города

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