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  • Просмотров: 53
  • Дата: Вчера, 13:42
Вчера, 13:42

Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах

Категория: Фоторепортаж


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Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах

Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах

Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах
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Колледжная система образования – это мировой бренд. Те ребята, которые обучаются в Юридическом или Экономико-правовом колледже поступают сразу на третий курс НУ «ОЮА» или МГУ, показывая очень высокий уровень знаний, даже выше, чем у однокурсников, которые учились в университете с первого курса, ведь ранняя профориентация даёт стимул развиваться и совершенствовать свои знания. Во-вторых, по окончании колледжа его выпускники получают диплом младшего специалиста, который уже даёт право трудоустроиться по выбранной специальности.


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Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах

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