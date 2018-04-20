Дни открытых дверей в Юридическом и Экономико-правовом колледжах

Колледжная система образования – это мировой бренд. Те ребята, которые обучаются в Юридическом или Экономико-правовом колледже поступают сразу на третий курс НУ «ОЮА» или МГУ, показывая очень высокий уровень знаний, даже выше, чем у однокурсников, которые учились в университете с первого курса, ведь ранняя профориентация даёт стимул развиваться и совершенствовать свои знания. Во-вторых, по окончании колледжа его выпускники получают диплом младшего специалиста, который уже даёт право трудоустроиться по выбранной специальности.