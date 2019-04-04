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  • Дата: Вчера, 21:28
Вчера, 21:28

Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»

Категория: Фоторепортаж

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Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»
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Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, музей «Христианская Одесса»

Весна-замечательное время года! Весь мир с ЕЕ приходом наполняется красками, звуками, запахами и вдохновением! Никакая другая пора не может похвастаться такими изменениями, которые происходят весной. Вместе с весной приходят теплые дни, наступает новая жизнь. У разных народов всегда почитали весну и ждали ее с нетерпением. Многие праздники связаны с ее приходом. В Украине это - Масленица, где по легенде встречается зима с весной.

Традиционный праздник встречи весны есть и в соседних странах – в Румынии и Молдове. Начиная с 1 марта люди с древних времен дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниток белого и красного цветов - Мерцишори. Носят их у сердца весь месяц, далее, Мэрцишор снимают и вешают на цветущие деревья. Согласно поверью, того, кто это сделал, весь год будет сопутствовать счастье, вешая Мэрцишор на дерево, загадайте желание и оно обязательно сбудется.

Одесчина многонациональной край, который вобрал в себя различные культурные особенности, некоторые из них тесно переплетаются с украинскими. Поэтому приглашаем всех желающих присоединиться и лучше познакомиться с традициями встречи весны наших соседей и посетить торжественное открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!», во время которой состоится торжественное развешивание бело-красных бутоньерок Мерцишорів - символа весны и счастья.

На выставке представлены работы одесских художников: ю. Грачик, М. Чепульской, Е. Мунтян, Н. Лозы, Г. Кулагиной, М. Пархоменко, И. Летинского, О. Дмитревич, С. Баска, О. Гречановского,  Г.Васькевич.


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Открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!»

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