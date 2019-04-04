Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, музей «Христианская Одесса»

Весна-замечательное время года! Весь мир с ЕЕ приходом наполняется красками, звуками, запахами и вдохновением! Никакая другая пора не может похвастаться такими изменениями, которые происходят весной. Вместе с весной приходят теплые дни, наступает новая жизнь. У разных народов всегда почитали весну и ждали ее с нетерпением. Многие праздники связаны с ее приходом. В Украине это - Масленица, где по легенде встречается зима с весной.

Традиционный праздник встречи весны есть и в соседних странах – в Румынии и Молдове. Начиная с 1 марта люди с древних времен дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниток белого и красного цветов - Мерцишори. Носят их у сердца весь месяц, далее, Мэрцишор снимают и вешают на цветущие деревья. Согласно поверью, того, кто это сделал, весь год будет сопутствовать счастье, вешая Мэрцишор на дерево, загадайте желание и оно обязательно сбудется.

Одесчина многонациональной край, который вобрал в себя различные культурные особенности, некоторые из них тесно переплетаются с украинскими. Поэтому приглашаем всех желающих присоединиться и лучше познакомиться с традициями встречи весны наших соседей и посетить торжественное открытие выставки творчества одесских художников «Весна, весна..!», во время которой состоится торжественное развешивание бело-красных бутоньерок Мерцишорів - символа весны и счастья.

На выставке представлены работы одесских художников: ю. Грачик, М. Чепульской, Е. Мунтян, Н. Лозы, Г. Кулагиной, М. Пархоменко, И. Летинского, О. Дмитревич, С. Баска, О. Гречановского, Г.Васькевич.