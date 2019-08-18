В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.

С площади убрали ларьки, МАФы и проводят реставрацию, сохраняя ценные объекты архитектуры.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Павел Остапенко.

«Мы сопровождаем эти работы и следим за тем, чтобы сохранялась аутентичность исторических элементов. Например, ограда сквера хоть и не является памятником архитектуры, но сохранила декоративную ценность. Она является украшением одного из самых колоритных районов Одессы», - отметил он.

В свою очередь, городской голова поручил провести фото-, видеофиксацию данного объекта и рассмотреть вопрос о включении его в охранный список памятника архитектуры местного значения.