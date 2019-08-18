 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32

В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.

Категория: Фоторепортаж


prev

В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.

next

С площади убрали ларьки, МАФы и проводят реставрацию, сохраняя ценные объекты архитектуры.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Павел Остапенко.

«Мы сопровождаем эти работы и следим за тем, чтобы сохранялась аутентичность исторических элементов. Например, ограда сквера хоть и не является памятником архитектуры, но сохранила декоративную ценность. Она является украшением одного из самых колоритных районов Одессы», - отметил он.

В свою очередь, городской голова поручил провести фото-, видеофиксацию данного объекта и рассмотреть вопрос о включении его в охранный список памятника архитектуры местного значения.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
В Одессе продолжается благоустройство Алексеевского сквера.

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать