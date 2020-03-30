 
Информация к новости
  • Просмотров: 76
  • Дата: Вчера, 20:05
Вчера, 20:05

Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы

Категория: Фоторепортаж


prev

Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы
next

Теперь на территории бювета можно находиться только в маске и перчатках, а набирать воду из крана можно только по одному и соблюдая дистанцию.

Такие меры ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

Горожан просят соблюдать следующие требования:

  1. На территории бюветного комплекса находиться в защитной маске и защитных перчатках.
  2. Соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1 метра и не ближе указанной отметки желтого цвета.
  3. Для осуществления набора воды заходить за желтую линию к каждому крану только по одному посетителю.
  4. На период проведения работником бюветного комплекса дезинфекции кранов зоны выдачи воды, просьба отходить за пределы отметки желтого цвета.

Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать