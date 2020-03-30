Бюветы в Одессе переходят на спецрежим работы

Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
|
Теперь на территории бювета можно находиться только в маске и перчатках, а набирать воду из крана можно только по одному и соблюдая дистанцию.
Такие меры ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19.
Горожан просят соблюдать следующие требования:
- На территории бюветного комплекса находиться в защитной маске и защитных перчатках.
- Соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1 метра и не ближе указанной отметки желтого цвета.
- Для осуществления набора воды заходить за желтую линию к каждому крану только по одному посетителю.
- На период проведения работником бюветного комплекса дезинфекции кранов зоны выдачи воды, просьба отходить за пределы отметки желтого цвета.