Украина уже не первый год применяет средства РЭБ, чтобы сбивать с курса российские цели, в частности баллистические ракеты. Однако такая ракета не исчезает: она может упасть в сотнях метров от намеченного объекта и всё равно взорваться. Фокус выяснил, как РЭБ действует против "Кинжалов" и "Искандеров", насколько эффективна электронная защита и почему для крупного города она не всегда означает спасение.

Украинские средства радиоэлектронной борьбы уже способны воздействовать не только на беспилотники, но и на баллистические ракеты, заставляя их отклоняться от заданной цели. Речь идет не о полноценной замене комплексов Patriot, а о дополнительном эшелоне обороны, который вмешивается в работу спутниковой навигации высокоточного оружия.

Об этом рассказал генеральный директор украинской компании Kvertus Ярослав Филимонов.

По его словам, Украина постепенно формирует разветвленную экосистему противодействия воздушным угрозам. Она должна объединять средства радиоэлектронной разведки, радиолокационные станции, аудиодатчики, камеры, системы ситуационной осведомленности и комплексы РЭБ.

Информация со всех этих средств поступает в единую систему, благодаря чему военные могут быстрее обнаруживать воздушные цели, отслеживать их маршруты и применять необходимые меры противодействия.

Как отметил Филимонов, средства РЭБ не уничтожают баллистическую ракету физически. Их задача — повлиять на работу спутниковой связи и геолокации, с помощью которых ракета уточняет своё положение и корректирует точность удара.

По его данным, в Украине лишь несколько производителей обладают технологиями, позволяющими создавать эффективные средства противодействия ракетам. Известны, по крайней мере, случаи, когда такое противодействие помешало баллистическим ракетам поразить заданные цели.

В то же время Филимонов предостерег от восприятия РЭБ как универсального средства защиты. Радиоэлектронная борьба пока не является определяющим средством противодействия ракетам и должна применяться в сочетании с традиционной противовоздушной и противоракетной обороной.

Таким образом, речь идет не о "сбивании" баллистической ракеты в привычном понимании, а о так называемом soft kill — некинетическом поражении. Ракету не уничтожают перехватчиком, а пытаются дезориентировать, лишить точного наведения или заставить критически отклониться от цели.

Что известно об украинской системе LIMA

Одной из украинских разработок, предназначенных для такого способа противодействия, является стратегическая система радиоэлектронной борьбы LIMA, созданная оборонной компанией Cascade Systems.

Комплекс создает помехи и подменяет сигналы спутниковой навигации, передавая российским дронам и ракетам ложные координаты. Из-за этого средство поражения может потерять ориентацию или отклониться от запланированного маршрута.

По словам начальника управления радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск ВСУ Максима Скорецкого, последние версии LIMA могут влиять на дальнобойные средства поражения, использующие российскую спутниковую систему ГЛОНАСС. Комплекс также способен создавать зону, в которой ракета или беспилотник теряет доступ к навигационному сигналу.

Система начала использоваться военными летом 2024 года, а осенью 2025-го её применение расширили для защиты гражданской и критически важной инфраструктуры. По данным разработчика, за 18 месяцев LIMA повлияла на более чем 20 тысяч ударных дронов типа Shahed и десятки крылатых и баллистических ракет. Эти показатели обнародовала сама компания-производитель, поэтому их следует рассматривать именно как заявленные результаты, а не как независимо подтвержденную статистику.

В Cascade Systems также заявляли, что с момента начала работы система LIMA якобы помогла сбить 58 аэробаллистических ракет "Кинжал", из которых 26 — в течение первых трёх месяцев 2026 года. Кроме того, производитель сообщал о поражении 33 крылатых ракет и более 10 тысяч дронов только за первый квартал года.

По информации разработчиков, LIMA интегрируется в общую систему противовоздушной обороны и создает дополнительный внутренний рубеж. Если ракета или дрон преодолевают внешнее кольцо перехвата, средства РЭБ пытаются нарушить их наведение уже на завершающем этапе полета.

Это позволяет экономить дефицитные зенитные ракеты и оставлять их для целей, которые невозможно нейтрализовать электронными средствами. По оценке разработчиков LIMA, развертывание системы для прикрытия крупного города может стоить примерно столько же, сколько одна ракета-перехватчик PAC-3 для Patriot.

РЭБ не заменит Patriot: почему сбитая ракета всё равно остаётся опасной

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подтверждает, что системы радиоэлектронной борьбы действительно могут влиять на российские ракеты. В то же время он предостерегает от поспешных выводов о том, что РЭБ уже способно полноценно заменить дефицитные противоракеты.

По его словам, на данный момент точно неизвестно, применяется ли именно система LIMA для противодействия баллистическим целям. Однако известно, что мощные украинские комплексы РЭБ уже продемонстрировали свою эффективность против аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Она действительно работает. Но Х-47М2 "Кинжал" — это аэробаллистика. У неё немного иной функционал применения. Хотя она основана на концепции ракеты 9М723 комплекса "Искандер-М", её модифицировали для воздушного пуска с МиГ-31. Поэтому здесь есть свои нюансы, которые влияют на эффективность той же системы LIMA", — объясняет Фокусу Коваленко.

Особенность "Кинжала" заключается в том, что значительную часть маршрута ракета движется почти горизонтально по отношению к поверхности земли и лишь затем переходит к атаке цели. Если РЭБ нарушает работу её систем ещё на горизонтальном участке полёта, ракета может упасть, не долетев до заданного объекта.

По словам эксперта, в случае полной потери работоспособности бортовых систем существует вероятность того, что боевая часть ракеты во время падения не сработает.

"LIMA подавляет "Кинжал" на определенном участке маршрута, после чего ракета падает горизонтально на поверхность земли с отключенными системами. Даже если она упадет, высока вероятность того, что она не взорвется", — говорит Коваленко.

Однако с баллистическими ракетами 9М723 комплекса "Искандер-М" ситуация сложнее. Они запускаются с земли и движутся по более выраженной баллистической траектории, а на заключительном участке почти вертикально направляются к цели.

Поэтому результат применения РЭБ зависит от того, на каком именно этапе полёта удалось повлиять на ракету. Если её системы подавляются ещё на промежуточном, относительно горизонтальном участке, риск взрыва во время падения может быть ниже. Если же ракета уже перешла к вертикальному пикированию, она способна упасть вблизи цели и все равно взорваться.

Подобный эффект украинские военные наблюдают при противодействии российским управляемым авиационным бомбам. Комплексы РЭБ могут отклонять КАБы от заданных целей на 200, 300 или даже 500 метров, однако это не всегда означает, что боеприпас не взорвётся после падения.

"То же самое может быть и с баллистикой типа 9М723. Нам неизвестно, на каком участке она попадает под воздействие РЭБ. Если подавление происходит, когда ракета ещё летит горизонтально к земле, вероятность взрыва сводится к минимуму. Если на вертикальном участке — наоборот", — отмечает эксперт.

Именно поэтому, подчеркивает Коваленко, не стоит рассматривать РЭБ как полноценную альтернативу противоракетным системам Patriot. К тому же мощных систем радиоэлектронной борьбы пока недостаточно, чтобы покрыть ими всю территорию страны. В первую очередь такие средства, вероятно, будут использоваться для защиты Киева и важнейших государственных и критически важных объектов.

Принцип работы Patriot PAC-3 существенно отличается. Его ракета-перехватчик должна физически поразить баллистическую цель и уничтожить её боевую часть ещё в воздухе. После этого на землю падают преимущественно обломки ракеты, которые также могут представлять опасность, однако риск масштабного взрыва значительно снижается.

В случае с РЭБ ракета остается физически целой. Ее можно лишить наведения или заставить отклониться от цели, однако боевая часть все еще может сработать после падения.

"Если ракета будет сбита над лесом, озером, морем, рекой или болотом — это неплохо. Но если сбивание произойдет над населенным пунктом, она упадет, однако вероятность взрыва все равно останется", — предупреждает Коваленко.

РЭБ может спасти конкретный стратегический объект, заставив ракету упасть раньше, однако при этом угроза может переместиться на другую территорию. Именно поэтому электронные средства должны применяться лишь как часть многоуровневой системы обороны.

"Все средства противодействия должны применяться исключительно в комплексе. В будущем РЭБ будет только усиливать наши возможности наряду с классическими зенитными ракетными комплексами", — заключает эксперт.

По мнению Коваленко, подобные системы РЭБ потенциально могут влиять не только на "Кинжалы" и ракеты "Искандер-М", но и на "Цирконы". В то же время эффективность против каждого типа оружия будет зависеть от платформы запуска, траектории полёта, систем наведения и момента, когда ракета попадет в зону электронного подавления.

РЭБ отразит ракету, но не устранит угрозу для города

Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что влияние РЭБ на точность российских ракет не является новым явлением. По его словам, OSINT-исследователи, анализировавшие спутниковые снимки районов украинских аэродромов, фиксировали многочисленные воронки вокруг целей — последствия неточных попаданий "Кинжалов" и "Искандеров".

"Я не знаю, для кого это может стать новостью. Так поступают уже очень давно", — говорит Фокусу эксперт.

Нарожный объясняет, что в ракетах установлена инерционная система наведения, на которую средства РЭБ не могут повлиять. Даже если заглушить или подменить сигнал спутниковой навигации, ракета продолжит движение к цели, но может отклониться примерно на 100–300 метров.

Для военного аэродрома это может означать падение ракеты в поле рядом с объектом. Однако в плотно застроенных Киеве, Одессе или Днепре такое отклонение не устраняет опасность, а лишь меняет место возможного удара.