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  • Дата: Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47

Продолжается ремонт спуска Маринеско

Категория: Фоторепортаж


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Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
Продолжается ремонт спуска Маринеско
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Здесь применена традиционная технология укладки трамвайных путей - на рельсошпальной решетке, под которой имеется щебеночное основание.

Продолжаются масштабные земляные работы - здесь готовится основание под новую проезжую часть и под новые трамвайные пути, которые, как и ранее, пройдут на выделенном полотне.

Ремонтные работы на спуске Маринеско – один из этапов реконструкции трамвайной инфраструктуры трассы магистрального трамвайного маршрута "Север – Юг". Заметим, что реконструкция носит комплексный характер – меняют не только трамвайные пути и дорожное полотно, но и все подземные коммуникации – канализацию, водопровод и другие инженерные сети.


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Продолжается ремонт спуска Маринеско

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