Продолжается ремонт спуска Маринеско

Здесь применена традиционная технология укладки трамвайных путей - на рельсошпальной решетке, под которой имеется щебеночное основание.

Продолжаются масштабные земляные работы - здесь готовится основание под новую проезжую часть и под новые трамвайные пути, которые, как и ранее, пройдут на выделенном полотне.

Ремонтные работы на спуске Маринеско – один из этапов реконструкции трамвайной инфраструктуры трассы магистрального трамвайного маршрута "Север – Юг". Заметим, что реконструкция носит комплексный характер – меняют не только трамвайные пути и дорожное полотно, но и все подземные коммуникации – канализацию, водопровод и другие инженерные сети.