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Вчера, 20:35

На Болгарской жили болгары

Категория: Фоторепортаж


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Практически со дня основания города в Одессе существовала большая болгарская диаспора, образованная представителями этой национальности, спасающимися от отуретчивания. Улица, где компактно проживало преимущественно болгарское население, получило название Болгарская. После Октябрьской революции была переименована в улицу Будённого.

В начале 90-х годов двадцатого века улице вернули имя Болгарская.

Болгарская улица находится в старой части города на Молдаванке — известнейшего района Одессы — и тянется от улицы Мельницкая до улицы Старопортофранковская.


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