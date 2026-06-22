О польском ордене «Белый орел», от которого сегодня демонстративно отказываются некоторые украинские политики.

Эту высшую государственную награду Польши успело получить большинство президентов Украины, начиная с 1991 года. Точно известно, что орден не вручали Виктору Януковичу и, скорее всего, Леониду Кравчуку.

Я просмотрел списки награждённых в современной истории и пришёл к выводу: Польша раздавала «Белого орла» достаточно широко. Официальная формулировка звучит так: орден вручается за выдающиеся заслуги перед польским государством и обществом. Именно поэтому среди первых награждённых в новейшее время оказались папа римский и король Швеции.

Возможно, к польским гражданам предъявляются более строгие требования, но в отношении иностранцев критерии выглядят весьма гибкими. При этом откровенно одиозных фигур среди награждённых после 1992 года практически нет. Упомянутый Владимиром Зеленским Бенито Муссолини получил орден, вероятно, ещё во времена правления Юзефа Пилсудского.

Однако история ордена гораздо сложнее, чем кажется. За более чем триста лет существования он пережил семь-восемь реинкарнаций. Учредил его в 1705 году саксонский курфюрст Фридрих Август, вошедший в историю как польский король Август II Сильный. Таким образом, традиция приглашать иностранцев на польский трон возникла задолго до современных времён.

Орден появился в период бесконечных внутрипольских конфликтов и должен был укрепить позиции короля. Первую награду получили всего восемь человек: три польских магната, четыре российских генерала и гетман Иван Мазепа.

На тот момент Мазепа был близким союзником Петра I и считался верным сторонником России. Его переход на сторону шведского короля Карла XII произойдёт значительно позже. Получается, что из восьми первых кавалеров ордена пятеро представляли Москву.

Среди награждённых российских генералов был и Георг Бенедикт Огилви — шотландец немецкого происхождения, служивший российской короне и пытавшийся реформировать армию Петра I.

Позднее Август II фактически поставил награждение на поток. Орден получили многие видные деятели Российской империи — от самого Петра I до фельдмаршала Миниха.

После разделов Польши награда исчезла, но затем возродилась уже как один из орденов Российской империи. И здесь возникает любопытный нюанс. Гроссмейстером ордена традиционно считался польский правитель. Сначала это были польские короли, затем — российские императоры, начиная с Николая I, который одновременно носил титул царя польского. Для него даже изменили орденскую цепь, добавив двуглавых орлов и императорский вензель.

За первые сто с лишним лет существования ордена в составе наградной системы Российской империи его получили более тысячи человек. Награда считалась престижной, но не давала никаких материальных привилегий. Напротив, после награждения кавалер должен был перечислить в казну от 150 до 300 рублей на благотворительные цели.

После распада Российской империи и восстановления независимости Польши орден вновь вернулся в наградную систему страны. Именно тогда его получил Муссолини.

После катастрофы 1939 года награду продолжило вручать польское правительство в изгнании. Ситуация доходила до абсурда: в Лондоне одновременно существовали два польских эмигрантских политических центра, не признававших друг друга. Каждый считал себя единственно легитимной властью и формировал собственные структуры управления.

В одном из них ключевую роль играл генерал Владислав Андерс — тот самый, чьим именем названа Армия Андерса. Кстати, большинство руководителей польского правительства в изгнании были кавалерами ордена Белого орла.

После 1991 года независимая Польша вновь начала вручать свою высшую награду. Судя по списку награждённых иностранцев, предпочтение отдаётся либо представителям королевских династий, либо главам государств.

P.S. Леонид Кравчук, по имеющимся данным, ордена не получил, зато его вручили, например, королю Иордании. Награда может присуждаться и посмертно — так был отмечен Владислав Андерс, польский национальный герой, а не Томас Андерс из группы Modern Talking.

И ещё один любопытный сюжет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в 1938 году орден Белого орла получил Герман Геринг. Это выглядит маловероятным. Теоретически рейхсмаршал мог быть награждён при жизни Пилсудского, однако польский лидер умер ещё в 1935 году. После этого такой сценарий представляется крайне сомнительным, - пишет Максим Войтенко.





Польское журналистское сообщество вцелом заниает позицию, что полякам, если они, конечно, уважительно относятся к своей высшей награде, надо внимательней смотреть кому ее выдавать. Не давайте орден ничтожным людям, какую бы должность они не занимали, чтобы потом не оказаться в глупом положении.