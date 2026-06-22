Віра, солідарність і турбота про людей: на Одещині відкрили нову амбулаторію та відзначили конфірмацію нових членів церкви

Для Євангелічно-лютеранських громад святого Павла в Одесі та святого Петра в селі Петродолинське минула неділя стала по-справжньому особливим і святковим днем, сповненим духовних подій та важливих соціальних звершень.

Ранкове богослужіння в Одесі ознаменувалося конфірмацією трьох нових членів громади. Вони публічно засвідчили свою віру та приєдналися до Євангелічно-лютеранської церкви. Для громади це стало значущою подією, яка свідчить про її розвиток і духовне оновлення.

Цього дня громада також приймала поважних гостей із німецького міста Бремен — президентку парламенту Бремена Антьє Гротер, директора фундації «Солідарна Україна» Рональда Шпайделя та пастора церкви святого Марка Андреаса Гамбурга. Символічно, що пастор Андреас Гамбург, який свого часу служив в Одесі, звернувся до вірян із проповіддю українською мовою, а президентка парламенту Бремена висловила слова підтримки українській громаді.

Після обіду урочистості продовжилися в Петродолинському, де відбулася ще одна знакова подія — відкриття та освячення нової сільської амбулаторії. Медичний заклад став результатом спільного проєкту фундації «Солідарна Україна», Бременської Євангелічної церкви та Великодальницької об’єднаної територіальної громади.

Важливий внесок у реалізацію проєкту зробила Євангелічно-лютеранська громада святого Петра, яка виступила замовником робіт, координувала міжнародну співпрацю та стане дарувальником нової амбулаторії для мешканців Петродолинського.

В освяченні медичного закладу взяли участь пастори Андреас Гамбург та Олександр Гросс, а урочисту атмосферу доповнив спів церковного хору громади святого Петра.

Після відкриття амбулаторії святкування продовжилося на території церкви за участю представників Одеської обласної державної адміністрації, районної влади, депутатського корпусу та гостей із Німеччини. Слова вдячності міжнародним партнерам від імені освітян Великодальницької громади висловила директорка Новоградківської гімназії Олена Крівцова, яка подякувала фундації «Солідарна Україна» за надані меблі та обладнання для шкіл і дитячих садків.

Підбиваючи підсумки насиченого дня, пастор Олександр Гросс наголосив: «Дякуємо Богу та друзям за спільну працю заради людей України!». Події в Одесі та Петродолинському вкотре засвідчили, що міжнародна солідарність, співпраця церковних громад і небайдужість людей здатні приносити реальні результати, які змінюють життя громад і дарують надію навіть у найскладніші часи.







