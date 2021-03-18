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Вчера, 17:46

Площадь, поменявшая за свою историю семь названий

Категория: Фоторепортаж


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Таможенная площадь в Одессе – место историческое, с парадоксальной транспортной активностью. При этом площадь довольно малолюдная. По ней обычно не гуляют – её чаще всего пересекают. Нет здесь жилых домов и магазинов.

Она была площадью у Карантинной пристани, Карантинной площадью, Платоновской, Таможенной, Портовой, Приморской, Деволановской, а также площадью Вакуленчука.

Главная «точка» площади – конечно же, Одесский порт. Но, кроме того, Таможенная площадь – это целый «парад» памятников.


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