Площадь, поменявшая за свою историю семь названий

Таможенная площадь в Одессе – место историческое, с парадоксальной транспортной активностью. При этом площадь довольно малолюдная. По ней обычно не гуляют – её чаще всего пересекают. Нет здесь жилых домов и магазинов.

Она была площадью у Карантинной пристани, Карантинной площадью, Платоновской, Таможенной, Портовой, Приморской, Деволановской, а также площадью Вакуленчука.

Главная «точка» площади – конечно же, Одесский порт. Но, кроме того, Таможенная площадь – это целый «парад» памятников.