Преображения в «Преображенском»: музей скульптур и музей «Одесса ХIX века»

«Парк совести нашей»… Так мы называем Преображенский парк, который стал парком после того, как на этой территории варварски уничтожили Первое христианское кладбище и взорвали Храм Всех Святых.

Все не так уж и просто. Парк Преображенский располагается в исторической части города на территории Первого городского кладбища. За годы существования кладбище постоянно расширялось, достигнув к началу ХХ века площади в 34 гектара. В 1920-х годах, в связи с революциями, войнами, голодом — кладбище стало приходить в запустение из-за отсутствия необходимого ухода, грабежей и искусственного разрушения. В 1937-м году на части территории христианского кладбища был устроен «Парк культуры и отдыха им. Ильича», а затем оставшуюся территорию занял Зоопарк.

В течение последних десятилетий бывшее кладбище стало объектом пристального внимания историков-профессионалов, общественных организаций, журналистов и краеведов-любителей. Были выпущены специальные издания, опубликовано множество статей. Одесским городским советом принято решение о создании на данной территории мемориального парка. С тех пор то и дело возникает проект очередного возрождения… Нет, не кладбища, его не возродишь, а вот идея создания здесь Мемориального парка обсуждается давным-давно.

Что сейчас происходит в парке? Там, к счастью, начался серьезный капремонт. Прежде чем создавать здесь Мемориал, парк нуждается в серьезном ремонте.

Напомним, такие работы начались в октябре 2016 года в рамках реализации Программы реконструкции и развития Преображенского парка с мемориальным комплексом.

В настоящее время в парке продолжаются работы по обустройству аллей, устанавливают фонарные столбы, завезен чернозем для клумб. Ведутся работы по замене ограждения парка со стороны улицы Мечникова.

И вот недавно депутаты на заседании постоянной комиссии по образованию, спорту, культуре и туризму Одесского горсовета снова обсуждали будущую концепцию преображения парка «Преображенский».

Историками и краеведами разработан проект интерактивного музея под открытым небом, где история города будет продемонстрирована историями жизни многих знаменитых людей, которые были похоронены на Первом христианском.

— В здании горсовета, я презентовала новую концепцию парка Преображенский. Идея состоит в том, чтобы сделать историко-мемориальный парк в центре города, где постепенно откроются памятники многим известным одесситам, которые творили историю нашего города. А в центре парка расположится большой макет Одессы XIX века. Сюда можно будет привести друзей и знакомых из других городов или стран и за час рассказать всю историю Одессы, наглядно, что называется, в картинках, — сообщает одесский архитектор Ната Головченко.

Будущий двухэтажный музей будет вмещать и макет Первого кладбища, и банк данных о погребенных здесь людях. Главные аллеи парка сейчас застилаются плиткой, однако часть аллей будет засыпана гравием: здесь, по задумке авторов проекта, разместятся 27 монументов, отражающих вклад великих фамилий (семей) в историю нашего города.

Что касается будущего музея, то для него не нужно будет строить новое помещение: в парке имеются запущенные здания, одно из которых и сможет стать еще одним кусочком истории Одессы. И, кстати, сама территория парка будет ограждена, в него будут вести два входа — со стороны улиц Мечникова и Преображенской.

Напомним еще раз: это пока проект, сам «Преображенский» пока приводят в порядок. Но очень может быть, что «парк совести нашей» и в самом деле станет реализованным проектом, о чем так долго мечтают и одесские краеведы, и обычные одесситы…