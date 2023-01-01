Сложности политической терминологии

В авторитетной гонконгской Asia Times появился интересный материал, посвященный тонкостям русско-китайского перевода политической лексики.

За несколько месяцев до 24 февраля в китайско-российском совместном заявления появился термин “дружба без границ”. Однако, если в русской версии заявления действительно использовалось слово "дружба", то в китайской – “дружелюбие”.

Интересно, что Договор, подписанный между СССР и гоминьдановским правительством Китая в 1945 году в русской редакции назывался “Договор о дружбе и союзе”, а в китайской — “Договор о дружественности и союзе”.

После прихода к власти Коммунистической партии Москва и Пекин подписали еще два “больших договора”:

в 1950 году “Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи”,

в 2001 году – “Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве”, подписанный в 2001 году.

В обоих случаях в китайском варианте вместо слово “дружба” использовалось “дружелюбие”.

В заявлении Китая от 2019 года о развитии китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства неоднократно использовалось слово “дружелюбие” для описания двусторонних отношений между двумя государствами.

При этом один раз появилось и слово “дружба”, когда оно использовалось специально для обозначения отношений между китайцами и россиянами. Т.е., это показывает китайское желание проводить различия между “дружбой” и “дружелюбием”.





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