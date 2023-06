Агентство Reuters сообщает, что представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в этом месяце Соединенные Штаты созвали встречу экспертов рабочего уровня из Китая, Франции, России и Великобритании для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием, включая снижение стратегических рисков.

По словам Кирби, переговоры были частью «рутинного продолжающегося диалога».

В пятничном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон провел 13-14 июня в Каире встречу между пятью государствами, обладающими ядерным оружием, назвав ее «продолжающимся обменом мнениями в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

Эксперты были привлечены из соответствующих министерств иностранных дел и обороны стран, говорится в сообщении ведомства. Они «обсудили снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику», добавил он.

Вступивший в силу в 1970 году ДНЯО направлен на то, чтобы остановить распространение потенциала по производству ядерного оружия и гарантировать право участников развивать ядерную энергию в мирных целях. Договор позволил пяти государствам, обладающим ядерным оружием, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, сохранить свои ядерные арсеналы.

Представитель Госдепартамента заявил, что представители экспертов также встречались в Дубае в феврале в рамках диалога в рамках ДНЯО, в котором в настоящее время председательствуют Соединенные Штаты.

Reuters

US convenes nuclear weapons meeting with China, France, Russia, UK

The United States this month convened a meeting of working-level experts from China, France, Russia and the United Kingdom to...